V. Zelenskis perspėjo Baltarusiją: „Jei reikės, mes sureaguosime“

Šeštadienį paskelbtame vaizdo įraše V. Zelenskis sakė, kad penktadienį prie bendros sienos Baltarusijos pusėje buvo pastebėta neįprasta veikla.
Kyjivas pabrėžė stebintis situaciją.
„Ir jei reikės, mes sureaguosime“, – įspėjo V. Zelenskis, išsamiau situacijos nekomentavęs.
Nedalyvauti Rusijos kare prieš Ukrainą V. Zelenskis buvo įspėjęs Minską ir balandžio mėnesį. Nuo tada Kyjivas įvedė naujas sankcijas Baltarusijai, įskaitant nukreiptas prieš du prezidento Aliaksandro Lukašenkos sūnus.
Pradėdama plataus masto invaziją į Ukrainą 2022 m. vasario mėnesį, Rusijos kariuomenė bandė veržtis link sostinės Kyjivo iš savo sąjungininkės Baltarusijos teritorijos. Tačiau Baltarusija kovose tiesiogiai nedalyvavo.
