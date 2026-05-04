Karas Irane. D. Trumpas skelbia apie laivų išlaisvinimą iš Hormuzo sąsiaurio

D. Trumpas šeštadienį pareiškė išnagrinėsiantis naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau suabejojo jo perspektyvomis, neatmesdamas galimybės ateityje surengti naujus smūgius Islamo Respublikai.
Šių dviejų šalių derybos lieka aklavietėje nuo balandžio 8 d., kai įsigaliojo paliaubos Pakistane žlugus vienam taikos derybų raundui, kuriuo bandyta užbaigti daugiau nei du mėnesius trunkantį karą Artimuosiuose Rytuose.
Ši niūri JAV prezidento prognozė pasirodė po Irano naujienų agentūrų „Tasnim“ ir „Fars“ pranešimų, kad Teheranas per tarpininką Islamabadą Vašingtonui pateikė 14-os punktų pasiūlymą. „Tasnim“ teigimu, pasiūlyme numatyta baigti konfliktą visais frontais ir priimti naują susitarimą dėl pasaulio naftos ir dujų tranzitui gyvybiškai svarbaus Hormuzo sąsiaurio.
L. Kojala pabrėžė didelę atskirtį tarp D. Trumpo retorikos ir veiksmų: tai nėra geras dalykas
„Netrukus peržiūrėsiu planą, kurį Iranas ką tik mums atsiuntė, tačiau negaliu įsivaizduoti, kad jis būtų priimtinas, nes jie dar nesumokėjo pakankamai didelės kainos už tai, ką per pastaruosius 47 metus padarė žmonijai ir pasauliui“, – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Su žurnalistais Floridos valstijos mieste Vest Palm Biče kalbėjęs JAV prezidentas atsisakė nurodyti, kas galėtų išprovokuoti naujus karinius veiksmus prieš Islamo Respubliką.
„Jei jie elgsis netinkamai, jei padarys kažką blogo; tačiau šiuo metu – pažiūrėsime. Bet tai yra galimybė, kuri gali išsipildyti, neabejotinai“, – sakė jis.
Šeštadienį aukšto rango Irano kariuomenės vadovybės pareigūnas Mohammadas Jafaras Asadi užsiminė, kad „naujas konfliktas tarp Irano ir Jungtinių Valstijų yra tikėtinas“, pranešė naujienų agentūra „Fars“.
„Įrodymai rodo, kad Jungtinės Valstijos nesilaiko jokių pažadų ar susitarimų“, – pridūrė jis.
Irano užsienio reikalų viceministras Kazemas Gharibabadi Teherane diplomatams sakė, kad „sprendimas, ar rinktis diplomatijos kelią, ar tęsti konfrontaciją, priklauso Jungtinėms Valstijoms“.
