Ukraina ypač aukštu efektyvumu atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, tačiau dėl pasaulinės naftos kainų šuolio šių smūgių ekonominė įtaka Rusijai – labai ribota. Tokias išvadas paskelbė „ABC News“.
Portale rašoma apie Ukrainos dronų atakų seriją prieš naftos perdirbimo gamyklą ir naftos eksporto terminalą Juodosios jūros mieste Tuapsėje.
Didžiulis gaisras ir dėl to kilęs „naftos lietus“ išplito internete. Taip pat minimi ne mažiau sėkmingi atakos prieš naftos siurblinę Rusijos Permės regione, taip pat atakos prieš Ust Lugos naftos ir dujų kompleksą netoli Sankt Peterburgo.
L. Kojala pabrėžė didelę atskirtį tarp D. Trumpo retorikos ir veiksmų: tai nėra geras dalykas
Portale teigiama, kad D. Trumpo išprovokuota pasaulinė energetikos krizė tam tikru mastu kompensuos rusams šių kiekių praradimą.
„ABC News“ cituoja Tarptautinės energetikos agentūros duomenis, kurie apskaičiavo, kad kovo mėnesį Rusija ne tik padidino fizinį naftos eksporto kiekį, bet ir padvigubino iš jo gautas pajamas – 19 mlrd. JAV dolerių kovo mėnesį, palyginti su 9,7 mlrd. JAV dolerių vasario mėnesį.
Tačiau galutiniai balandžio mėnesio duomenys, kai buvo surengti tolesni išpuoliai prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, dar nėra prieinami.
Susiję straipsniai
„JAV veiksmai prieš Iraną išgelbėjo ir Rusijos naftos sektorių, ir federalinį biudžetą nuo krizės, kuri akivaizdžiai vystėsi vasario pabaigoje“, – sakė Chrisas Weaferis, konsultacijų firmos „Macro-Advisory Ltd.“ generalinis direktorius.
Jis taip pat teigė, kad žala Rusijos naftos infrastruktūrai buvo daug mažesnė, nei buvo galima tikėtis po tokių įspūdingų gaisrų.
Ch. Weaferis pažymėjo, kad naftos tanklaivio gaisras yra įspūdingas, tačiau jis tik kelioms dienoms atideda pristatymus.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.