Didžiausias įtarimų šešėlis krenta ant buvusio Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu.
Jis „siejamas su bandymo įvykdyti valstybės perversmą rizika, nes išsaugo reikšmingą įtaką aukščiausioje karinėje vadovybėje“, teigiama pirmadienio rytą paskelbtoje neįvardytos Europos šalies žvalgybos ataskaitoje. Šiame kontekste, kaip nurodoma dokumente, kuris pateko į žiniasklaidos rankas, Kremlius staigiai sustiprino saugumo priemones aplink Vladimirą Putiną.
Ataskaitą leidinių grupei, tarp jų CNN, „Financial Times“, o Rusijoje – „Vazhnyje istorii“, perdavė Europos žvalgybai artimas šaltinis. Dokumente pažymima, kad buvusio S. Šoigu pavaduotojo ir artimo bendražygio Ruslano Calikovo suėmimas kovo 5 dieną vertinamas kaip „nerašytų susitarimų dėl neliečiamumo elito viduje pažeidimas“.
Ataskaitoje teigiama, kad šis suėmimas silpnina S. Šoigu pozicijas ir didina tikimybę, jog jis pats gali tapti baudžiamojo persekiojimo objektu. Pagal dokumentą Kremlius ir asmeniškai V. Putinas nuo kovo yra susirūpinę sąmokslo arba bandymo įvykdyti perversmą rizika.
Dokumente nurodoma, kad V. Putinas „ypač baiminasi bepiločių orlaivių panaudojimo galimam pasikėsinimui, kurį galėtų surengti Rusijos politinio elito atstovai“.
Vis dėlto ataskaitoje nepateikiama įrodymų, kurie patvirtintų versiją apie perversmo riziką iš S. Šoigu pusės, nors anksčiau jis buvo laikomas vienu artimiausių V. Putino sąjungininkų.
CNN pažymi, kad, atsižvelgiant į tai, jog publikacija gali būti nukreipta į Kremliaus destabilizavimą, dėmesį patraukia faktas, kad Europos žvalgyba iš esmės tuo pačiu metu įspėja Rusijos vadovybę apie perversmo grėsmę. Šiame fone Kremlius smarkiai sustiprino asmeninio saugumo priemones aplink V. Putiną.
Ataskaitoje teigiama, kad stebėjimo sistemos buvo įrengtos artimiausių darbuotojų – virėjų, asmens sargybinių ir fotografų, dirbančių su V. Putinu, namuose. Jiems uždrausta naudotis viešuoju transportu.
Pas V. Putiną atvykstantys asmenys turi pereiti dvigubą patikrą, o artimiausios aplinkos darbuotojai gali naudotis tik telefonais be prieigos prie interneto. Federalinės apsaugos tarnybos darbuotojai, kaip nurodoma ataskaitoje, dabar vykdo plataus masto patikras pasitelkdami kinologų padalinius.
Dokumente taip pat teigiama, kad Federalinės apsaugos tarnybos darbuotojai išdėstyti palei Maskvos upės krantus ir yra pasirengę reaguoti bepiločių orlaivių atakų atveju. Rusijos jėgos struktūros smarkiai sumažino vietų, kurias V. Putinas reguliariai lanko, skaičių.
Prezidentas ir jo šeima nustojo lankytis rezidencijose Maskvos srityje ir Valdajuje. Nuo metų pradžios V. Putinas nesilankė kariniuose objektuose, nors 2025 metais į juos vykdavo reguliariai.
Iš ataskaitos taip pat matyti, kad nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais V. Putinas ištisas savaites praleidžia modernizuotuose bunkeriuose, dažnai Krasnodaro krašte.
Dalis saugumo priemonių buvo įvesta po pasitarimo, kuriame dalyvavo V. Putinas ir kuris įvyko praėjus trims dienoms po generolo leitenanto Fanilio Sarvarovo nužudymo Maskvoje gruodžio 22 dieną. Pagal ataskaitą tame pasitarime įvyko įtemptas aukščiausios karinės vadovybės nuomonių apsikeitimas.
Generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas sukritikavo Federalinės saugumo tarnybos vadovą Aleksandrą Bortnikovą dėl nesugebėjimo užtikrinti karininkų apsaugos.
Ataskaitoje pažymima, kad „pabrėždamas baimę ir demoralizaciją tarp kariškių, V. Gerasimovas griežtai sukritikavo specialiųjų tarnybų atstovus“.
Atsakydamas A. Bortnikovas pasiskundė išteklių ir žmonių trūkumu. Dokumente taip pat rašoma: „Susitikimo pabaigoje V. Putinas paragino išlaikyti ramybę, pasiūlė naują darbo formatą ir pavedė dalyviams per savaitę pateikti konkrečius problemos sprendimus.“
Galiausiai buvo nuspręsta išplėsti Federalinės apsaugos tarnybos įgaliojimus – struktūros, kuri tuo metu iš aukšto rango kariškių saugojo tik V. Gerasimovą. Jos apsauga buvo išplėsta dar dešimčiai vadų.
Ataskaitoje tvirtinama, kad V. Putino asmeninio saugumo stiprinimas įvyko jau po Federalinės apsaugos tarnybos funkcijų išplėtimo. Informacija apie sustiprintas saugumo priemones aplink V. Putiną pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai Kremlius paskelbė keičiantis gegužės 9 dienos parado formatą ir atšaukė karinės technikos demonstravimą.
