Lenkijos ministras pasisakė JAV karių klausimu: pagrindo nerimauti neturime

JAV prezidentui Donaldui Trumpui ir Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui viešai apsižodžiavus dėl karo Irane, Vašingtonas praėjusią savaitę paskelbė, kad iš Vokietijos išves 5 tūkst. amerikiečių karių.
Vėliau D. Trumpas pareiškė, kad planuojama išvesti dar daugiau karių.
„Mes mažiname kur kas daugiau nei penkiais tūkstančiais“, – teigė jis.
Interviu Lenkijos saugumo naujienų portalui „Defence24“ antradienį W. Kosiniakas-Kamyszas tikino, kad Varšuva neturi pagrindo baimintis, jog planuojamas JAV pajėgų mažinimas Vokietijoje susilpnins šalies saugumą.
„Jau daug mėnesių turime garantiją, kad kontingentai bus išlaikyti ir kad yra galimybė juos padidinti“, – sakė ministras.
„Šiandien stipriausią kariuomenę turi Jungtinės Valstijos. Mes labai didžiuojamės, kad čia dislokuoti amerikiečių kariai“, – pabrėžė jis.
Pasak jo, derybos su Vašingtonu dėl didesnių JAV pajėgų dislokavimo Lenkijoje vyksta jau kelis mėnesius ir nepriklauso nuo sprendimų, susijusių su Vokietija ar kitomis Europos sąjungininkėmis.
„Pagrindo nerimauti neturime“, – teigė ministras, pridūręs, kad jau keletą mėnesių aktyviai siekia užsitikrinti dar didesnį JAV karių skaičių šalyje.
„TVP World“ primena, kad Jungtinės Valstijos rotacijos principu Lenkijoje laiko apie 10 tūkst. karių – Europoje tai vienos didžiausių Vašingtono karinių pajėgų, neskaitant Vokietijos.