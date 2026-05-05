PasaulisKonfliktai ir saugumas

Lenkijos ministras pasisakė JAV karių klausimu: pagrindo nerimauti neturime

2026 m. gegužės 5 d. 16:44
Lenkijai buvo garantuota, kad JAV kariai liks šalyje, o Varšuva mato galimybę jų skaičių netgi padidinti, antradienį pareiškė gynybos ministras Władysławas Kosiniakas-Kamyszas, rašo lenkų portalas „TVP World“.
Daugiau nuotraukų (1)
JAV prezidentui Donaldui Trumpui ir Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui viešai apsižodžiavus dėl karo Irane, Vašingtonas praėjusią savaitę paskelbė, kad iš Vokietijos išves 5 tūkst. amerikiečių karių.
Vėliau D. Trumpas pareiškė, kad planuojama išvesti dar daugiau karių.
„Mes mažiname kur kas daugiau nei penkiais tūkstančiais“, – teigė jis.

D. Trumpo juokelis apie pasitraukimą iš pareigų: užminė mįslę

Interviu Lenkijos saugumo naujienų portalui „Defence24“ antradienį W. Kosiniakas-Kamyszas tikino, kad Varšuva neturi pagrindo baimintis, jog planuojamas JAV pajėgų mažinimas Vokietijoje susilpnins šalies saugumą.
„Jau daug mėnesių turime garantiją, kad kontingentai bus išlaikyti ir kad yra galimybė juos padidinti“, – sakė ministras.
„Šiandien stipriausią kariuomenę turi Jungtinės Valstijos. Mes labai didžiuojamės, kad čia dislokuoti amerikiečių kariai“, – pabrėžė jis.
Susiję straipsniai
Ramšteino meras: JAV karių išvedimas atneštų pražūtingas ekonomines pasekmes

Ramšteino meras: JAV karių išvedimas atneštų pražūtingas ekonomines pasekmes

JAV Kongrese kelią į priekį stumiasi Lietuvai svarbus įstatymas: sulaukė įspūdingos paramos

JAV Kongrese kelią į priekį stumiasi Lietuvai svarbus įstatymas: sulaukė įspūdingos paramos

Lenkija derasi su Pentagonu dėl JAV karių skaičiaus padidinimo šalyje

Lenkija derasi su Pentagonu dėl JAV karių skaičiaus padidinimo šalyje

Pasak jo, derybos su Vašingtonu dėl didesnių JAV pajėgų dislokavimo Lenkijoje vyksta jau kelis mėnesius ir nepriklauso nuo sprendimų, susijusių su Vokietija ar kitomis Europos sąjungininkėmis.
„Pagrindo nerimauti neturime“, – teigė ministras, pridūręs, kad jau keletą mėnesių aktyviai siekia užsitikrinti dar didesnį JAV karių skaičių šalyje.
„TVP World“ primena, kad Jungtinės Valstijos rotacijos principu Lenkijoje laiko apie 10 tūkst. karių – Europoje tai vienos didžiausių Vašingtono karinių pajėgų, neskaitant Vokietijos.
LenkijaJAVVaršuva
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.