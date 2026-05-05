Remiantis sekmadienį paskelbta atvirųjų šaltinių ir „Telegram“ kanalų medžiaga, Rusija į Maskvą perkėlė papildomas S-400 oro gynybos sistemas.
Ukrainos žurnalistas Andrejus Caplijenka skelbia, kad į Maskvą perkelta apie 280 oro gynybos sistemų; dalis jų atgabenta iš Kazanės ir Grozno.
Rusijos sostinės gynybos sistema sukurta kelių ešelonų principu. Pirmasis ešelonas atsakingas už taikinių aptikimą. Tam naudojama radarų stotis „Don-2N“, taip pat mobilieji radarai „Nebo-M“, „Gamma-S1“ ir „Kasta“.
V. Zelenskis užsiminė apie lemiamą momentą: tai rodo Rusijos silpnumą
Antrasis ešelonas skirtas strateginėms grėsmėms perimti.
Trečiąjį gynybos lygį sudaro S-400 sistemos, dengiančios Maskvos prieigas iki 400 kilometrų atstumu.
Ketvirtąjį ešeloną sudaro artimojo nuotolio sistemos „Pantsir-S1“ ir „Tor-M2“. Žurnalisto teigimu, jos dislokuotos ne tik Maskvos srityje, bet ir pačioje Maskvoje – ant pastatų stogų bei mobiliose platformose.
Susiję straipsniai
Saugumo priemonės
Savaitgalį virš Maskvos ir aplinkinių teritorijų buvo perimta daugiau nei 20 dronų, o pirmadienį bepiločio orlaivio nuolaužos pataikė į gyvenamąjį pastatą maždaug už 6 km nuo Kremliaus.
Reaguojant į šiuos įvykius, prie įvažiavimų į sostinę įrengti kontrolės punktai, o prie svarbių objektų dislokuotos ginkluotos transporto priemonės.
Atvirųjų šaltinių kanalai skelbia, kad aplink Kremlių dislokuoti snaiperiai ir specialiosios pajėgos.
Kanalas „VChK-OGPU“ pasidalijo nuotraukomis ir teigė, kad dėl dronų atakų grėsmės Maskvoje dislokuotos transporto priemonės su automatais, o Kremliaus bokštuose – kulkosvaidininkai.
Kariai, ginkluoti kulkosvaidžiais ir snaiperiniais šautuvais, išdėstyti ant Kremliaus pastatų stogų, įskaitant Spaskajos bokštą.
Saugumo pajėgos taip pat užblokavo visuomenės prieigą prie Raudonosios aikštės, kur turėtų vykti paradas ir kur, tikimasi, kalbės lyderis Vladimiras Putinas.
Ukrainos skaitmeninės transformacijos ministro Mychailo Fedorovo patarėjas Serhijus Sternenka taip pat paskelbė apie Raudonojoje aikštėje dislokuotas oro gynybos sistemas.
O antradienį Maskvos valdžia išjungė mobiliojo interneto ryšį.
„Ruošiantis šventiniams renginiams ir jų metu nuo gegužės 5 iki 9 d. Maskvoje ir Maskvos regione gali būti laikinai ribojamas mobilusis internetas ir SMS žinučių siuntimas“, – savo abonentams pranešė mobiliojo ryšio operatorius MTS.
Rusijos valdžia mobilųjį ryšį, internetą ir SMS paslaugas Maskvos žiedinio kelio ribose planuoja riboti ir gegužės 7 ir 9 dienomis.
AFP korespondentas pranešė, kad antradienį kai kuriose Maskvos parduotuvėse dėl šių sutrikimų nebuvo galima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. Interneto sutrikimai taip pat paveikė bankomatus, taksi paslaugas ir internetinius žemėlapius.
Politiniai įspėjimai
Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba (SZRU) teigia, kad pasirengimas paradui Maskvoje vyksta „režimu, labiau primenančiu karinį užrakinimą nei šventę“. Panašių apribojimų tikimasi ir Volgograde.
Tuo tarpu Rusijos pareigūnai skelbia griežtus pareiškimus dėl galimų išpuolių per paradą.
Valstybės Dūmos gynybos komiteto narys Andrejus Kolesnikas perspėjo, kad bet koks smūgis sukeltų atsaką. „Atsakas bus neišvengiamas. Jis bus labai rimtas ir proporcingas“, – teigė jis.
„Manau, kad šį kartą prevencinis smūgis į vietas, iš kurių galėtų atskristi dronai, nepakenktų“, – pridūrė jis.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra užsiminęs, kad virš Maskvos per Pergalės dienos renginius gali pasirodyti dronai.
Dėl šios grėsmės Rusija sumažins Pergalės dienos paradą. Renginys vyks be mechanizuotos kolonos – tai bus pirmas toks pokytis nuo 2007 m.
Kremliaus teigimu, karinis paradas vyks „sumažintu formatu“, atsižvelgiant į „operacinę situaciją“ ir „teroristinę grėsmę“ iš Kyjivo.
Rusijos valdžia svarsto dar vieną scenarijų, pagal kurį paradas apsiribotų tik pėsčiųjų eisena, nedalyvaujant kariūnams ar karo akademijų studentams.
Oro pajėgų pasirodymas vis dar turėtų įvykti.
Keli Rusijos regionai dėl saugumo sumetimų taip pat atšaukė arba sumažino Pergalės dienos minėjimus.
Krasnodaro kraštas visiškai atšaukė paradą, o Kaliningradas ir Samara minėjimus perkėlė į virtualią erdvę. Sankt Peterburge, Čiuvašijoje ir Kalugos srityje paradai turėtų vykti be sunkiosios karinės technikos.
RusijaMaskvaPergalės diena
Rodyti daugiau žymių