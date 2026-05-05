Rusų okupantų gretose – dažnėjantys kanibalizmo atvejai

Ukrainos žvalgybos šaltiniai nurodė, kad šių veiksmų įrodymai buvo rasti balso įrašuose ir nuotraukose, kuriomis Rusijos vadai dalijosi „Telegram“ programėlėje.
Žvalgybos tarnyba laikraščiui „The Sunday Times“ pateikė įrodymų, kurie, kaip teigiama, patvirtina bent penkis dokumentuotus atvejus, kai Rusijos kariai valgė žmogaus kūną.
Viename tariamame incidente pėstininkas, turėjęs šaukinį „Khromoy“, buvo sučiuptas bandantis suvalgyti vieno iš dviejų savo paties nužudytų bendražygių koją.
Maskvoje – pirmoji parado repeticija: dėl karinės technikos sumažinimo kaltina Ukrainą
„The Sunday Times“ skelbia, kad 2025 m. lapkritį įvykęs incidentas paaiškėjo iš balso įrašų tarp kario dalinio vado, dislokuoto okupuotos Ukrainos rytinėje Donecko srityje, ir brigados vado pavaduotojo.
„Trumpai tariant, vienas saviškis nužudė du kitus… jis nupjovė koją ir jau bandė vieną iš jų valgyti“, – laikraštis cituoja neįvardytą vadą.
Teigiama, kad dar du kariai buvo pasiųsti ieškoti „Khromoy“ ir rado jį rūsyje su nupjauta galūne.
Susiję straipsniai
„Jis atidengė į juos ugnį, kai jie atėjo patikrinti, Jie jį nužudė“, – sakė vadas.
Ukrainos žvalgyba su „The Sunday Times“ pasidalino fotografiniais įrodymais, įskaitant nuotraukas su nupjauta koja ir išsekusiu Rusijos kariu.
Laikraštis teigė nustatęs, kad nuotraukos nėra sugeneruotos dirbtinio intelekto ar suklastotos, ir pateikė jas įvertinti karo chirurgui, kuris nurodė, kad vaizdai neatitinka kovinių sužalojimų pobūdžio.
„Tai neatrodo kaip sprogimo ar skeveldrų sužalojimas, – sakė chirurgas. – Atrodo, kad galūnė nupjauta aštriu peiliu.“
„Bado normos“
Įrodymuose matyti, kaip brigados vado pavaduotui rusų dalinio vadas atvirai rėžė: „Mūsiškiai netrukus irgi pradės vieni kitus valgyti… Visi vyrai liesi. Visi gauna bado normas.“
Pranešimai apie nepakankamą maitinimą Rusijos pajėgose pasirodydavo nuo pat karo pradžios, tačiau per atšiaurią 2025/2026 m. žiemą situacija buvo ypač sudėtinga.
Vienas karo analitikas „The Sunday Times“ sakė, kad prastas logistinis aprūpinimas Rusijos kariuomenėje yra labai tikėtinas.
Dar pirmomis invazijos dienomis „The New York Times“ pranešė, kad kai kurie Rusijos kariai gaudavo davinius, kurių galiojimo laikas buvo pasibaigęs prieš 20 metų.
Kitame tariamame incidente vienas karys esą skundėsi vadui, kad bendražygis, su kuriuo jam teko dalintis apkasą, valgo žmogaus kūną.
„Jei jis būtų žmogus, galėtų čia būti kiek nori, bet jis valgė lavoną, žmogaus mėsą, – esą sakė karys, dislokuotas netoli rytinio Bachmuto miesto. – Aš esu musulmonas. Nenoriu, kad toks žmogus būtų mano slėptuvėje.“
Dar vienu atveju dalinio vadas, kaip teigiama, barė pavaldinį už tai, kad šis valgė ukrainiečių lavonus.
„Nustok suknistai valgyti žmones“, – cituojamas vadas.
Įsilaužėlių aptikti duomenys leidžia manyti, kad tokių atvejų gali būti daugiau.
„The Sunday Times“ pranešė, kad vienoje pernai gruodį iš „Telegram“ gautoje žinutėje aukšto rango Rusijos karininkas rašo pavaldiniui: „Jokio alkoholio! Jokių narkotikų! Nejudėti be tapatybės dokumentų! Jokio kanibalizmo!“
Laikraštis pabrėžė, kad negalėjo nepriklausomai patvirtinti Ukrainos žvalgybos pateiktų įrodymų.
RusijaUkrainaRusijos kariškiai
Rodyti daugiau žymių