Karas Irane. D. Trumpas stabdo operaciją Hormuzo sąsiauryje

Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi įspėjo Jungtines Valstijas netaikyti karinio požiūrio į krizę dėl užblokuoto Hormuzo sąsiaurio.
„Laisvės projektas“ yra „Aklavietės projektas“, – antradienio rytą tinkle „X“ parašė A. Araghchi, omenyje turėdamas JAV prezidento Donaldo Trumpo iniciatyvą nutraukti minimo vandens kelio blokadą.
„Įvykiai Hormuzo sąsiauryje aiškiai parodo, kad nėra karinio politinės krizės sprendimo“, – tvirtino jis.
Iranas taip pat yra suinteresuotas eksportuoti savo naftą per Hormuzo sąsiaurį. Tačiau vis dar ginčijamasi, kuriems laivams turėtų būti leista praplaukti šiuo vandens keliu ir kas turėtų jį kontroliuoti.
„Kadangi dėl geranoriškų Pakistano pastangų derybose daroma pažanga, JAV turėtų saugotis, kad piktavaliai vėl neįtrauktų jų į keblią padėtį. Saugotis turėtų ir JAE“, – sakė A. Araghchi.
D. Trumpas sekmadienį paskelbė apie operacijos „Laisvės projektas“ (angl. Project Freedom), kurios tikslas yra padėti prekybiniams laivams išplaukti iš Persijos įlankos, pradžią.
JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM) pirmadienį pažymėjo, kad JAV eskadriniai minininkai Persijos įlankoje padeda atkurti komercinę laivybą ir kad Hormuzo sąsiauriu praplaukė du su JAV vėliava plaukiojantys prekybiniai laivai. Šis teiginys nebuvo nepriklausomai patvirtintas.
