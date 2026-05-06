PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Irane. D. Trumpas stabdo operaciją Hormuzo sąsiauryje

2026 m. gegužės 6 d. 06:51
Nuolat pildoma
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormuzo sąsiauryje.​
Daugiau nuotraukų (32)
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi įspėjo Jungtines Valstijas netaikyti karinio požiūrio į krizę dėl užblokuoto Hormuzo sąsiaurio.
„Laisvės projektas“ yra „Aklavietės projektas“, – antradienio rytą tinkle „X“ parašė A. Araghchi, omenyje turėdamas JAV prezidento Donaldo Trumpo iniciatyvą nutraukti minimo vandens kelio blokadą.
„Įvykiai Hormuzo sąsiauryje aiškiai parodo, kad nėra karinio politinės krizės sprendimo“, – tvirtino jis.

Pastebi, kad kritiškas Europos žodis D. Trumpo pusėn gali sukelti neigiamų pasekmių: pasitikėjimas susvyravęs

Iranas taip pat yra suinteresuotas eksportuoti savo naftą per Hormuzo sąsiaurį. Tačiau vis dar ginčijamasi, kuriems laivams turėtų būti leista praplaukti šiuo vandens keliu ir kas turėtų jį kontroliuoti.
„Kadangi dėl geranoriškų Pakistano pastangų derybose daroma pažanga, JAV turėtų saugotis, kad piktavaliai vėl neįtrauktų jų į keblią padėtį. Saugotis turėtų ir JAE“, – sakė A. Araghchi.
D. Trumpas sekmadienį paskelbė apie operacijos „Laisvės projektas“ (angl. Project Freedom), kurios tikslas yra padėti prekybiniams laivams išplaukti iš Persijos įlankos, pradžią.
Susiję straipsniai
A. Valionis sukritikavo D. Trumpo veiksmus: „Tai yra didelio vaiko elgesys“

A. Valionis sukritikavo D. Trumpo veiksmus: „Tai yra didelio vaiko elgesys“

Rusiškas absurdas: R. Kadyrovo kolekciją papildė dar vienas neįprastas apdovanojimas

Rusiškas absurdas: R. Kadyrovo kolekciją papildė dar vienas neįprastas apdovanojimas

Kremlius lenda net į miegamąjį: kaip seksas tampa politikos įrankiu Rusijoje

Kremlius lenda net į miegamąjį: kaip seksas tampa politikos įrankiu Rusijoje

JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM) pirmadienį pažymėjo, kad JAV eskadriniai minininkai Persijos įlankoje padeda atkurti komercinę laivybą ir kad Hormuzo sąsiauriu praplaukė du su JAV vėliava plaukiojantys prekybiniai laivai. Šis teiginys nebuvo nepriklausomai patvirtintas.
Sekite svarbiausias karo Irane naujienas su Lrytas.​​​
IranasIzraelisJAV
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.