Karas Ukrainoje. Paliaubos žlugo? Po vidurnakčio į Ukrainą skriejo Rusijos bombos ir dronai

2026 m. gegužės 6 d. 06:41
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​
Balandžio mėnesį Rusija pirmą kartą nuo Ukrainos kontrpuolimo 2023 m. vasarą prarado daugiau Ukrainos teritorijos nei įgijo, rodo Karo tyrimų instituto (ISW) duomenų analizė.
ISW duomenys atskleidė, kad Maskva nuo kovo iki balandžio neteko maždaug 120 kvadratinių kilometrų kontrolės.
Nepaisant to, kad kovos fronte beveik pasiekė aklavietę, pastaraisiais mėnesiais intensyvios ir mirtinos dronų dominuojamos atakos tęsėsi, o JAV vadovaujamos derybos įstrigo dėl karo Artimuosiuose Rytuose.

Rusijos pažanga lėtėja nuo 2025 m. pabaigos. Komunikavimo problemos Rusijos kariuomenėje ir Ukrainos kontrpuolimai padėjo Kyjivui pasiekti lokalių proveržių šalies pietryčiuose.
„Ukrainos vidutinio nuotolio smūgiai, Rusijos atkirtimas nuo „Starlink“ terminalų Ukrainoje 2026 m. vasario mėnesį ir Kremliaus „Telegram“ kanalų ribojimas paaštrino esamas problemas Rusijos kariuomenėje“, – teigia JAV įsikūręs ISW.
Vis dėlto, remiantis ISW duomenimis, išsibarsčiusios Rusijos pajėgos vis dar yra maždaug trijuose ketvirtadaliuose Ukrainos atgautų teritorijų.
Rusijos puolimo tempo sumažėjimas taip pat gali būti susijęs su metų laikais, nes atitirpstanti įšalusi žemė ir pavasario lietūs purvu paverčia dirvožemį ir apsunkina mechanizuotą judėjimą, teigia ISW.
