Karas Irane. Iš D. Trumpo – nauja žinia apie Iraną: sutiko dėl branduolinio ginklo?

D. Trumpas antradienį pareiškė, kad operacija „Laisvė“ – iniciatyva, skirta užtikrinti laivybai per Hormuzo sąsiaurį – bus „trumpam laikui“ sustabdyta, siekiant išsiaiškinti, ar įmanoma galutinai suderinti ir pasirašyti susitarimą su Iranu.
D. Trumpas savo „Truth Social“ platformoje paskelbtame įraše teigė, kad „nors JAV blokada liks visiškai galioti, „Laisvės projektas“ (laivų judėjimas per Hormuzo sąsiaurį) bus sustabdytas trumpam laikui, kad būtų galima įvertinti, ar pavyks užbaigti ir pasirašyti susitarimą“.
D. Trumpas teigė, kad sprendimas buvo priimtas „atsižvelgiant į Pakistano ir kitų šalių prašymą, didžiulę karinę sėkmę, kurią pasiekėme per kampaniją prieš Iraną, ir dar į tai, kad buvo padaryta didelė pažanga siekiant visiško ir galutinio susitarimo su Irano atstovais“.
Karas Irane toliau kursto aistras tarp D. Trumpo ir Vatikano: pasisakė popiežius Leonas XIV
Tuo tarpu valstybės sekretorius Marco Rubio antradienį pareiškė, kad karinė operacija prieš Iraną baigėsi, o Vašingtonas persiorientuoja į Hormūzo sąsiaurio atvėrimą laivybai ir pasaulinei naftos prekybai.
„Operacija baigta. „Epinis įniršis“, kaip prezidentas pranešė Kongresui, – mes baigėme tą jos etapą“, – per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė M. Rubio.
Pasak jo, Jungtinės Valstijos pasiekė operacijos tikslus ir dabar pereina prie „Laisvės projekto“, kuriuo siekiama vėl atverti Hormuzo sąsiaurį – svarbų pasaulinės naftos prekybos maršrutą – laivybos eismui.
