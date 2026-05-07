Karas Ukrainoje. V. Putinui – blogos žinios: atskleidė, kas darosi Kremliaus viršūnėse

Kremlius pagrasino, kad provokacijų gegužės 9-osios parado metu atveju rusai atsakomosiomis priemonėmis smogtų Kyjivo centrui.
Tačiau iš tiesų šie grasinimai rodo, kad Rusija elementariai nesugeba apsaugoti Maskvos nuo Ukrainos oro smūgių, rašo JAV įsikūrės Karo studijų institutas (ISW).
Analitikų manymu, Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas vis dar nenori pripažinti, kad Ukraina jau seniai perkėlė karą į pačios Rusijos teritoriją.
Nors akivaizdu, kad šie smūgiai vis labiau paveikia giluminį Rusijos užnugarį, analitikai pastebi, kad net ir V. Putino sąjungininkai vis dažniau jį kritikuoja dėl nesugebėjimo priimti šios realybės.
Ataskaitoje cituojamas Rusijos karinis pareigūnas, teigiantis, kad Kremlius nusprendė neeksponuoti karinės technikos Pergalės parade. Tai pirmas toks atvejis nuo 2007 metų.
Tas pats pareigūnas teigė, kad atvira erdvė, kurioje Rusijos gynybos ministerija paprastai išdėsto techniką, yra pažeidžiama Ukrainos smūgiams. Todėl ir buvo priimtas toks sprendimas.
„Kremliui pastarosiomis savaitėmis nepavyko apsiginti nuo Ukrainos smūgių, o tai rodo esamų priešpriemonių nepakankamumą sprendžiant problemas, kurios kelia rusų nepasitenkinimą. V. Putinas atsisako pripažinti vis dažnėjančių Ukrainos smūgių didiesiems Rusijos miestams užnugaryje realybę“, – apibendrino analitikai.
