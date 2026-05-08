Atskleidė, kokią sumą Rusijai gali kainuoti ekologinę katastrofą sukėlę smūgiai Tuapsei

Jo teigimu, didelių Rusijos naftos terminalų apšaudymas kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje Rusijai kainavo apie 2,2 mlrd. dolerių prarastų pajamų, nes dėl atakų uostų veikla buvo sustabdyta savaitei ir laikinai sumažėjo eksportas.
Tuo pačiu metu B. Dodonovas pažymėjo, kad, nepaisant išaugusių kaštų, pajamos iš Rusijos naftos eksporto vis tiek padidėjo dėl staigaus kainų šuolio. Kovą jos išaugo iki 19 mlrd. dolerių, palyginti su 9,8 mlrd. vasarį.
„Rusijos naftos pajamos beveik padvigubėjo dėl Hormūzo sąsiaurio uždarymo ir konflikto Irane, tačiau Ukrainos smūgiai vis tiek jas sumažino. Mes tai vadiname Ukrainos kinetinėmis sankcijomis“, – sakė jis.
Iš V. Putino – kaltinimų lavina Ukrainai: susirūpino dėl padažnėjusių atakų Rusijoje
Pasak buvusio „Bank of America Merrill Lynch“ viceprezidento ir Harvardo universiteto Rusijos ir Eurazijos studijų centro tyrėjo Craigo Kennedy, kad Rusija galėtų laikytis dabartinio 2026 metų biudžeto plano be karpymų, pasaulinė naftos kaina iki metų pabaigos turėtų vidutiniškai siekti 115 dolerių už barelį.
C. Kennedy teigimu, smūgiai Rusijos naftos infrastruktūrai taip pat lėmė, kad Rusijos naftos bendrovės balandį pradėjo mažinti gavybą maždaug 300–400 tūkst. barelių per dieną.
„Kai kainos yra rekordiškai aukštos, paskutinis dalykas, kurį norisi daryti, yra mažinti gavybos pajėgumus, o tai gali būti susiję su saugyklų pažeidimais tiek perdirbimo gamyklose, tiek uostuose, taip pat su vamzdynų infrastruktūros pažeidimais“, – sakė C. Kennedy.
Susiję straipsniai
Du trečdaliai viso Rusijos naftos eksporto vyksta per Juodąją ir Baltijos jūras naudojant „šešėlinį laivyną“, todėl Gynybos pajėgos reguliariai smogia šiems objektams – įskaitant ir Tuapsę.
Dėl Ukrainos smūgio Rusijos linijinei gamybos ir dispečerinei stočiai „Perm“ buvo sunaikintos visos talpyklos, kurių kiekvienoje buvo po 314 tūkst. barelių naftos ar naftos produktų.