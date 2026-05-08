PasaulisKonfliktai ir saugumas

J. Wadephulas apie „Tomahawk“: toliau intensyviai kalbamės su JAV

2026 m. gegužės 8 d. 21:18
Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas sako dar visiškai nepraradęs vilties dėl „Tomahawk“ sparnuotųjų raketų iš JAV. Paklaustas, ar dar mato galimybių gauti „Tomahawk“, jis laikraščiui „Welt am Sonntag“ sakė: „Ši vyriausybė dirba kiekvieną dieną, kad kiek įmanoma padidintų Vokietijos gynybinius pajėgumus. Apie tai toliau intensyviai kalbamės ir su savo sąjungininkais Jungtinėse Valstijose“.
Daugiau nuotraukų (1)
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas gegužės pradžioje laidoje „Caren Miosga“ sakė, kad nebesitiki 2024 m. tuometinio JAV prezidento Joe Bideno pažadėto „Tomahawk“ sparnuotųjų raketų iš JAV atsargų dislokavimo. Donaldo Trumpo administracija šio klausimo kol kas viešai nekomentavo.
Tačiau gynybos ministras Borisas Pistorius neseniai ZDF televizijos laidoje „heute journal“ kalbėjo apie galimą kitą kelią gauti „Tomahawk“.
„Dar prieš pusantrų metų pateikėme oficialią užklausą amerikiečiams dėl galimybės importuoti „Tomahawk“, t. y. galimybės įsigyti. Atsakymo dar negavome“, – teigė B. Pistorius. Tačiau jis pripažino, kad, turint omenyje dabartinę padėtį pasaulyje, dėl to neturi didelių vilčių.
Susiję straipsniai
Vokietijos ministras: sprendimas atšaukti JAV raketų „Tomahawk“ dislokavimą būtų žalingas

Vokietijos ministras: sprendimas atšaukti JAV raketų „Tomahawk“ dislokavimą būtų žalingas

Lenkijos ministras pasisakė JAV karių klausimu: pagrindo nerimauti neturime

Lenkijos ministras pasisakė JAV karių klausimu: pagrindo nerimauti neturime

L. Kojala įvertino D. Trumpo žingsnį: „Tai gerokai daugiau nei sprendimas dėl Vokietijos“

L. Kojala įvertino D. Trumpo žingsnį: „Tai gerokai daugiau nei sprendimas dėl Vokietijos“

J. Wadephulas dabar sakė, kad jo pokalbių partneris yra JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio, su kuriuo jis „konstruktyviai ir draugiškai“ bendradarbiauja.
„JAV lieka nepakeičiamu partneriu tiek ekonominiu, tiek saugumo politikos požiūriu“, – akcentavo jis.
JAV Gynybos departamentas praėjusią savaitę paskelbė, kad per artimiausius 6–12 mėnesių išves iš Vokietijos 5 tūkst. JAV karių.
JAVVokietijaJAV kariai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.