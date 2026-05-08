Karas Irane. D. Trumpas sureagavo į JAV ir Irano susišaudymą Hormuzo sąsiauryje

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų, taip parodydamas, kad esama pažangos vykstančiose dvišalėse derybose.
„Žiūrėkite, viskas labai paprasta. Iranas negali turėti branduolinio ginklo, nes, kad ir kokie jie būtų atkaklūs, mes norime, kad jie liktų gyvi. Mes norime, kad jūs visi liktumėte gyvi“, – sakė jis žurnalistams Baltuosiuose rūmuose.
„Iranas negali turėti branduolinio ginklo, ir jo neturės, jie sutiko su tuo, be visų kitų dalykų. Per pastarąsias 44 valandas turėjome labai geras derybas, ir labai tikėtina, kad pasieksime susitarimą.“
D. Trumpo nuolatinis Irano lyderių menkinimas neramina dalį arabų ir JAV pareigūnų, išmanančių Artimųjų Rytų reikalus. Jie baiminasi, kad tokie įžeidimai gali tapti didele kliūtimi siekiant iš tikrųjų užbaigti karą, kuris sėja chaosą pasaulio ekonomikoje, praneša „Politico“.
Šie pareigūnai nerimauja dėl to, ar D. Trumpas sugebės parodyti pakankamai pagarbos Irano islamistų lyderiams, kad šie galėtų paskelbti tam tikrą pergalę, net jeigu sutiktų su JAV reikalavimais, dėl kurių jie taptų silpnesni kariniu požiūriu.
Pasak „Politico“ kalbintų 10 esamų ir buvusių JAV bei arabų šalių pareigūnų, D. Trumpas linkęs prisiminti nuoskaudas, tyčiotis iš oponentų ir tvirtinti, kad jis viską laimi, todėl tai neteikia vilčių tiems, kurie tikisi, kad karą pavyks užbaigti diplomatinėmis priemonėmis.
D. Trumpas antradienį pareiškė, kad operacija „Laisvė“ – iniciatyva, skirta užtikrinti laivybai per Hormuzo sąsiaurį – bus „trumpam laikui“ sustabdyta, siekiant išsiaiškinti, ar įmanoma galutinai suderinti ir pasirašyti susitarimą su Iranu.
