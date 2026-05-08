Karas Ukrainoje. „Financial Times“: ES ruošiasi galimoms deryboms su V. Putinu

Aukščiausiuose Kremliaus valdžios sluoksniuose kyla vis didesnis nepasitenkinimas, skelbia prestižinis JAV leidinys „The Washington Post“ (WP).
Žurnalistai atskleidė, kad dalis rusų aukšto rango atstovų nepatenkinti ne tik vykstančiu karu Ukrainoje, bet ir vis didėjančiomis ekonominėmis problemomis bei vis griežtėjančiais ribojimais internete.
WP nurodė, kad buvęs Rusijos teisininkas ir karo propagandistas Ilja Remeslo anksčiau nuolat atakavo opoziciją ir atvirai bendradarbiavo su Vladimiro Putino administracija, tačiau neseniai jis viešai pasisakė prieš Rusijos valdžią ir netgi paragino V. Putiną trauktis bei pavadino jį karo nusikaltėliu.
Po tokių veiksmų I. Remeslo buvo išsiųstas į psichiatrijos ligoninę Sankt Peterburge, iš kurios buvo paleistas po 30 dienų. Čia pabrėžiama, kad toks laikas – neįprastas Kremliui, kuris kritikus kalėjime laiko daugybę metų.
Nuo pat atėjimo į valdžią prieš daugiau nei ketvirtį amžiaus V. Putinas kūrė naują valstybinį kultą aplink gegužės 9-ąją, tačiau dabar ši strategija atsisuko prieš jį patį.
Apie tai rašo „The Wall Street Journal“, pažymėdamas, kad karas prieš Ukrainą jau trunka ilgiau nei Sovietų Sąjungos karas su nacistine Vokietija, o Ukrainos dronai vis dažniau perkelia karo veiksmus į Rusijos teritoriją.
Leidinys pabrėžia, kad V. Putinas neturi pergalių, kurias galėtų švęsti. Frontui įstrigus, Rusijos nuostoliams viršijus milijoną žmonių, blogėjant ekonominei situacijai ir šaliai vis dažniau patiriant raketų bei dronų smūgius, Rusijoje plinta gilus nepasitenkinimas.
