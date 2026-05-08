PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. „Financial Times“: ES ruošiasi galimoms deryboms su V. Putinu

2026 m. gegužės 8 d. 06:31
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​
Daugiau nuotraukų (37)
Aukščiausiuose Kremliaus valdžios sluoksniuose kyla vis didesnis nepasitenkinimas, skelbia prestižinis JAV leidinys „The Washington Post“ (WP).
Žurnalistai atskleidė, kad dalis rusų aukšto rango atstovų nepatenkinti ne tik vykstančiu karu Ukrainoje, bet ir vis didėjančiomis ekonominėmis problemomis bei vis griežtėjančiais ribojimais internete.
WP nurodė, kad buvęs Rusijos teisininkas ir karo propagandistas Ilja Remeslo anksčiau nuolat atakavo opoziciją ir atvirai bendradarbiavo su Vladimiro Putino administracija, tačiau neseniai jis viešai pasisakė prieš Rusijos valdžią ir netgi paragino V. Putiną trauktis bei pavadino jį karo nusikaltėliu.

Rusai nublokšti kelis dešimtmečius atgal: gyventojai pasakoja apie sumaištį

Po tokių veiksmų I. Remeslo buvo išsiųstas į psichiatrijos ligoninę Sankt Peterburge, iš kurios buvo paleistas po 30 dienų. Čia pabrėžiama, kad toks laikas – neįprastas Kremliui, kuris kritikus kalėjime laiko daugybę metų.
Nuo pat atėjimo į valdžią prieš daugiau nei ketvirtį amžiaus V. Putinas kūrė naują valstybinį kultą aplink gegužės 9-ąją, tačiau dabar ši strategija atsisuko prieš jį patį.
Susiję straipsniai
„Bosas“, vadinamas „seniu“: knygoje – negirdėti faktai apie V. Putino karą

„Bosas“, vadinamas „seniu“: knygoje – negirdėti faktai apie V. Putino karą

Į Latviją iš Rusijos įskrido dronai: du nukrito, įvykio vietoje – ir kariuomenė

Į Latviją iš Rusijos įskrido dronai: du nukrito, įvykio vietoje – ir kariuomenė

V. Putino mirtis gali sukelti dar didesnį chaosą Rusijoje: perspėjo dėl pavojingo scenarijaus

V. Putino mirtis gali sukelti dar didesnį chaosą Rusijoje: perspėjo dėl pavojingo scenarijaus

Apie tai rašo „The Wall Street Journal“, pažymėdamas, kad karas prieš Ukrainą jau trunka ilgiau nei Sovietų Sąjungos karas su nacistine Vokietija, o Ukrainos dronai vis dažniau perkelia karo veiksmus į Rusijos teritoriją.
Leidinys pabrėžia, kad V. Putinas neturi pergalių, kurias galėtų švęsti. Frontui įstrigus, Rusijos nuostoliams viršijus milijoną žmonių, blogėjant ekonominei situacijai ir šaliai vis dažniau patiriant raketų bei dronų smūgius, Rusijoje plinta gilus nepasitenkinimas.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.​​​​
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.