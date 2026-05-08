Lenkija ir Danija pradeda bendras karines pratybas Baltijos jūros Bornholmo saloje

Pratybos vyksta gegužės 8–14 dienomis ir apima mokymus „sausumoje, jūroje ir ore, tiek Bornholme, tiek aplinkiniuose vandenyse ir danguje (...) iki šiaurinių Lenkijos krantų“, pranešė Danijos ginkluotosios pajėgos.
Pasak Lenkijos ginkluotųjų pajėgų, įvairių tipų kariai, įskaitant artileristus, jūreivius, lakūnus, specialiąsias pajėgas, 6-ąją oro desanto brigadą ir 2-ąjį žvalgybos pulką, Bornholme praktikuosis atgrasyti įvairias fizinio ir hibridinio pobūdžio grėsmes.
Pernai Danijos vyriausybė paskelbė planus padidinti Bornholmo saloje, esančioje už 400 km nuo Rusijos Kaliningrado srities, dislokuotų karių skaičių nuo 200 iki 500–900.
