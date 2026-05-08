PasaulisKonfliktai ir saugumas

Lenkija ir Danija pradeda bendras karines pratybas Baltijos jūros Bornholmo saloje

2026 m. gegužės 8 d. 19:17
Lenkija ir Danija pradeda vienas didžiausių karinių pratybų Baltijos jūros regione, penktadienį pranešė karinė vadovybė.
Daugiau nuotraukų (1)
Pratybos vyksta gegužės 8–14 dienomis ir apima mokymus „sausumoje, jūroje ir ore, tiek Bornholme, tiek aplinkiniuose vandenyse ir danguje (...) iki šiaurinių Lenkijos krantų“, pranešė Danijos ginkluotosios pajėgos.
Pasak Lenkijos ginkluotųjų pajėgų, įvairių tipų kariai, įskaitant artileristus, jūreivius, lakūnus, specialiąsias pajėgas, 6-ąją oro desanto brigadą ir 2-ąjį žvalgybos pulką, Bornholme praktikuosis atgrasyti įvairias fizinio ir hibridinio pobūdžio grėsmes.
Pernai Danijos vyriausybė paskelbė planus padidinti Bornholmo saloje, esančioje už 400 km nuo Rusijos Kaliningrado srities, dislokuotų karių skaičių nuo 200 iki 500–900.
Susiję straipsniai
Maroke dingo be žinios du JAV kariai

Maroke dingo be žinios du JAV kariai

JAV – sąmyšis dėl D. Trumpo sprendimo: kritikuoja net savi

JAV – sąmyšis dėl D. Trumpo sprendimo: kritikuoja net savi

Donaldas Trumpas: Vokietiją paliks gerokai daugiau nei 5 tūkst. karių

Donaldas Trumpas: Vokietiją paliks gerokai daugiau nei 5 tūkst. karių

NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)LenkijaDanija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.