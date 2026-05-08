PasaulisKonfliktai ir saugumas

Lenkija pasirašė 43,7 mlrd. eurų vertės ES paskolos gynybai sutartį

2026 m. gegužės 8 d. 15:04
Lenkija pasirašė sutartį dėl 43,7 mlrd. eurų vertės mažų palūkanų Europos Sąjungos (ES) paskolos gynybai pagal vadinamąją SAFE programą, taip užsitikrindama naują finansavimą savo kariniams pajėgumams stiprinti, praneša naujienų portalas „TVP World“.
Daugiau nuotraukų (1)
Programa SAFE – tai 150 mlrd. eurų vertės Europos Sąjungos gynybos finansavimo programa, teikianti mažų palūkanų paskolas, skirtas daugiausia kariniams pirkimams, ypatingą dėmesį skiriant Europoje pagamintai įrangai. Iniciatyva buvo pradėta vykdyti Europai ėmusis stiprinti savo gynybą dėl didėjančių saugumo grėsmių, kurias sukėlė Rusijos karas su Ukraina.
Susitarimą penktadienį pasirašė vicepremjeras ir gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas Kamyszas, finansų ministras Andrzejus Domanskis, du Lenkijos nacionalinio plėtros banko BGK atstovai ir Europos Komisijos atstovai.
Iš 19 programoje dalyvaujančių šalių Lenkija šį susitarimą pasirašė pirmoji. Planuojama, kad netrukus tą patį padarys ir Lietuva.
Susiję straipsniai
Lenkijos ministras pasisakė JAV karių klausimu: pagrindo nerimauti neturime

Lenkijos ministras pasisakė JAV karių klausimu: pagrindo nerimauti neturime

Lenkijoje gesinant didelį miško gaisrą nukrito ugniagesių lėktuvas

Lenkijoje gesinant didelį miško gaisrą nukrito ugniagesių lėktuvas

Su D. Tusku susitikęs popiežius priėmė kvietimą apsilankyti Lenkijoje

Su D. Tusku susitikęs popiežius priėmė kvietimą apsilankyti Lenkijoje

Susitarimo pasirašymas atveria kelią išankstiniam išmokėjimui, kurio suma siekia apie 6,5 mlrd. eurų, pasieksiančiam Lenkiją jau gegužės mėnesį.
Lenkijai skirta 43,7 mlrd. eurų suma yra didesnė nei bet kuriai kitai programoje dalyvaujančiai šaliai numatytos lėšos.
SAFE lėšas Lenkija planuoja skirti pagrindiniams savo gynybos prioritetams, įskaitant sienų įtvirtinimo programą „Rytų skydas“, antidronines sistemas, oro gynybą, artileriją, šarvuočius ir šaudmenų gamybą.
Lenkijagynybos strategijaEuropos Sąjunga (ES)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.