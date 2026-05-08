Lenkija pasirašė 43,7 mlrd. eurų vertės ES paskolos gynybai sutartį

Programa SAFE – tai 150 mlrd. eurų vertės Europos Sąjungos gynybos finansavimo programa, teikianti mažų palūkanų paskolas, skirtas daugiausia kariniams pirkimams, ypatingą dėmesį skiriant Europoje pagamintai įrangai. Iniciatyva buvo pradėta vykdyti Europai ėmusis stiprinti savo gynybą dėl didėjančių saugumo grėsmių, kurias sukėlė Rusijos karas su Ukraina.
Susitarimą penktadienį pasirašė vicepremjeras ir gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas Kamyszas, finansų ministras Andrzejus Domanskis, du Lenkijos nacionalinio plėtros banko BGK atstovai ir Europos Komisijos atstovai.
Iš 19 programoje dalyvaujančių šalių Lenkija šį susitarimą pasirašė pirmoji. Planuojama, kad netrukus tą patį padarys ir Lietuva.
Susitarimo pasirašymas atveria kelią išankstiniam išmokėjimui, kurio suma siekia apie 6,5 mlrd. eurų, pasieksiančiam Lenkiją jau gegužės mėnesį.
Lenkijai skirta 43,7 mlrd. eurų suma yra didesnė nei bet kuriai kitai programoje dalyvaujančiai šaliai numatytos lėšos.
SAFE lėšas Lenkija planuoja skirti pagrindiniams savo gynybos prioritetams, įskaitant sienų įtvirtinimo programą „Rytų skydas“, antidronines sistemas, oro gynybą, artileriją, šarvuočius ir šaudmenų gamybą.