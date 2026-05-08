Prieš V. Putino paradą – spjūvis į veidą Vakarams

Kaip praneša „Der Spiegel“, kvietimus užsienio žiniasklaidai penktadienį atšaukė Kremlius.
Teigiama, kad Kremlius telefonu panaikino akreditacijas gegužės 9-osios paradui. Pasak „Der Spiegel“, akreditacijos taip pat nebuvo suteiktos ARD, ZDF, „Sky“, naujienų agentūrai AFP, Italijos transliuotojui „Rai“ ir Japonijos NHK.
Vienas Kremliaus pareigūnas leidiniui teigė, kad „parado nušvietimo formatas buvo pakeistas dėl esamos situacijos. Todėl užsienio žiniasklaidos priemonės, kurios jau buvo gavusios akreditaciją, nebus įleistos“.
Kyjivas skelbia, kad Rusija pažeidė vienašališkas paliaubas: V. Putinui rūpi tik kariniai paradai
Daugiau detalių apie akreditacijų atšaukimą nepateikta.
Tuo pačiu metu kiti užsienio žiniasklaidos atstovai gavo atsakymą, kad bus įleidžiami tik Rusijos žurnalistai.
„Tai pirmas atvejis per gegužės 9-osios paradą, kai užsienio žiniasklaida iš pradžių gavo Kremliaus akreditaciją, tačiau vėliau ji buvo panaikinta“, – rašoma publikacijoje.
Anksčiau buvo pranešta, kad paradas Raudonojoje aikštėje pirmą kartą nuo 2007 metų vyks be karinės technikos. Rusijos gynybos ministerija tai paaiškino „dabartine operacine situacija“.
Pergalės dienos metu Maskvoje taip pat bus ribojama prieiga prie mobiliojo interneto, įskaitant leidžiamų svetainių sąrašą, siekiant užtikrinti Pergalės dienos renginių saugumą.
Taip pat žinoma, kad aplink Maskvą įrengta 40 naujų oro gynybos „taškų“. Tai padaryta kitų Rusijos regionų sąskaita.
Sprendimai dėl gegužės 9-osios minėjimo formato šiemet keičiasi ir skirtinguose Rusijos regionuose. Kai kuriuose miestuose, taip pat ir aneksuotame Kryme, vietos valdžia visiškai atsisakė tiek paradų, tiek eitynių.
