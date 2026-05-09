Karas Irane. „The Wall Street Journal“: JAV ir Iranas jau kitą savaitę gali atnaujinti derybas

D. Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos smogs Iranui „daug stipriau“, jei Teheranas nesieks greito susitarimo, prieš tai įvykus susišaudymui Hormuzo sąsiauryje.
JAV kariuomenė pareiškė, kad jos pajėgos atsakė „savigynos smūgiais“ į Irano atakas, kai trys eskadriniai minininkai plaukė per sąsiaurį, nepaisant paliaubų.
Irano kariuomenė patvirtino atakas prieš JAV karo laivus ir savo ruožtu apkaltino JAV atakomis prieš Irano naftos tanklaivį.
Komentaruose JAV transliuotojui „ABC News“ D. Trumpas sakė, kad maždaug mėnesį galiojančios paliaubos „tęsiasi. Jos galioja“, o JAV smūgius pavadino „meilės kepštelėjimu“.
Tuo tarpu savo platformoje „Truth Social“ D. Trumpas teigė, kad JAV eskadriniai minininkai „labai sėkmingai išplaukė iš Hormuzo sąsiaurio, apšaudomi“, ir kad jie nepatyrė jokios žalos, tuo tarpu „Irano užpuolikams [buvo] padaryta didelė žala“.
Prezidentas toliau sakė, kad „kaip šiandien mes vėl juos nokautavome, taip ir ateityje nokautuosime daug stipriau ir daug žiauriau, jei jie nepasirašys susitarimo, SKUBIAI!“
D. Trumpas išreiškė optimizmą, kad susitarimas su Iranu gali būti greitai pasiektas, o jo administracija laukia Teherano atsakymo į 14 punktų pasiūlymą nutraukti karą.
Iranas anksčiau ketvirtadienį teigė, kad vis dar nagrinėja tekstą ir savo atsakymą pateiks per tarpininką Pakistaną.
