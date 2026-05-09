PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Irane. „The Wall Street Journal“: JAV ir Iranas jau kitą savaitę gali atnaujinti derybas

2026 m. gegužės 9 d. 09:09
Nuolat pildoma
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormuzo sąsiauryje.​
Daugiau nuotraukų (39)
D. Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos smogs Iranui „daug stipriau“, jei Teheranas nesieks greito susitarimo, prieš tai įvykus susišaudymui Hormuzo sąsiauryje.
JAV kariuomenė pareiškė, kad jos pajėgos atsakė „savigynos smūgiais“ į Irano atakas, kai trys eskadriniai minininkai plaukė per sąsiaurį, nepaisant paliaubų.
Irano kariuomenė patvirtino atakas prieš JAV karo laivus ir savo ruožtu apkaltino JAV atakomis prieš Irano naftos tanklaivį.

D. Trumpas kartoja planą dėl Irano: nepasiekus susitarimo – perspėjo apie smūgius

Komentaruose JAV transliuotojui „ABC News“ D. Trumpas sakė, kad maždaug mėnesį galiojančios paliaubos „tęsiasi. Jos galioja“, o JAV smūgius pavadino „meilės kepštelėjimu“.
Tuo tarpu savo platformoje „Truth Social“ D. Trumpas teigė, kad JAV eskadriniai minininkai „labai sėkmingai išplaukė iš Hormuzo sąsiaurio, apšaudomi“, ir kad jie nepatyrė jokios žalos, tuo tarpu „Irano užpuolikams [buvo] padaryta didelė žala“.
Prezidentas toliau sakė, kad „kaip šiandien mes vėl juos nokautavome, taip ir ateityje nokautuosime daug stipriau ir daug žiauriau, jei jie nepasirašys susitarimo, SKUBIAI!“
Susiję straipsniai
Žiniasklaida: Izraelis ir JAV rengiasi galimam naujų smūgių etapui

Žiniasklaida: Izraelis ir JAV rengiasi galimam naujų smūgių etapui

Žiniasklaida: Iranas ir JAV artėja link susitarimo

Žiniasklaida: Iranas ir JAV artėja link susitarimo

D. Trumpas šovė sau į koją: senas sprendimas persekioja iki dabar

D. Trumpas šovė sau į koją: senas sprendimas persekioja iki dabar

D. Trumpas išreiškė optimizmą, kad susitarimas su Iranu gali būti greitai pasiektas, o jo administracija laukia Teherano atsakymo į 14 punktų pasiūlymą nutraukti karą.
Iranas anksčiau ketvirtadienį teigė, kad vis dar nagrinėja tekstą ir savo atsakymą pateiks per tarpininką Pakistaną.
Sekite svarbiausias karo Irane naujienas su Lrytas.​​​
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Iranas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.