„Keli pasenę lėktuvai, skrendantys laisva rikiuote, negalėjo paslėpti fakto, kad Rusijos kariniai resursai mūšio lauke eikvojami neįtikėtinu greičiu“, – pažymėjo Hamishas de Breton-Gordonas.
Ekspertas taip pat atkreipė dėmesį, kad regioniniuose paraduose buvo pastebėti Antrojo pasaulinio karo laikų tankai. Pasak jo, sklando prielaidos, kad dalis jų dabar grąžinama į tarnybą, nes Ukrainoje jau sunaikinta tūkstančiai modernių Rusijos šarvuočių.
Jei tai tiesa, anot H. de Breton-Gordono, tai yra triuškinantis Kremliaus karinio išsekimo įrodymas. Jis pabrėžė, kad ne mažiau iškalbingas buvo ir karių trūkumas.
Kyjivas skelbia, kad Rusija pažeidė vienašališkas paliaubas: V. Putinui rūpi tik kariniai paradai
Maskvos parade Rusijos pajėgos buvo sustiprintos Šiaurės Korėjos kariais, o tai, eksperto teigimu, itin neįprasta valstybei, kuri kadaise savarankiškumą laikė savo karinio prestižo pagrindu. Tai esą parodo, kiek Rusija tapo priklausoma nuo autoritarinių sąjungininkų.
Diplomatiniu požiūriu situacija taip pat neatrodė geriau. Šalia Vladimiro Putino buvo tik nedidelė grupė autoritarinių lyderių, o ypač pastebėtas Kinijos vadovo Xi Jinpingo nebuvimas.
„Šis nebuvimas rodė atsargesnį Pekiną, kuris vis geriau suvokia, kad ryšiai su žlungančia Rusijos kampanija sukelia augančius geopolitinius kaštus“, – rašoma straipsnyje.
V. Putinas mėgino remtis „Didžiojo Tėvynės karo“ mitologija ir dabartines kovas Kursko regione lygino su Sovietų Sąjungos pergalėmis Antrajame pasauliniame kare. Tačiau H. de Breton-Gordonas pabrėžė, kad skirtumas tarp šių situacijų yra akivaizdus.
„1943 metais Sovietų Sąjunga viename lemiamų tankų mūšių istorijoje panaudojo tūkstančius tankų. Šiandien Rusija sunkiai sugeba parodyti net simbolinį šarvuotos technikos buvimą pačioje Raudonojoje aikštėje. Šis palyginimas skirtas ne tiek patriotizmui įkvėpti, kiek parodyti staigų Rusijos įprastinių ginkluotųjų pajėgų silpnėjimą“, – pažymima publikacijoje.
Anot straipsnio autoriaus, Pergalės diena Rusijoje dešimtmečius simbolizavo nacionalinį atsparumą, pasididžiavimą ir atmintį, tačiau šiemet renginys sukėlė priešingą efektą. Vietoje galios demonstravimo jis atskleidė silpnumą.
„Net vieno modernaus tanko nebuvimas Raudonojoje aikštėje galiausiai gali tapti vienu iš šį karą apibrėžiančių vaizdų. Nepaisant bepiločių atsiradimo, tankai išlieka būtini, jei jie efektyviai integruojami su šiuolaikine taktika ir oro gynyba. Faktas, kad Rusija nesugebėjo skirti net simbolinės šarvuotos technikos svarbiausiai nacionalinei ceremonijai, daug pasako apie įtampą, su kuria dabar susiduria jos kariuomenė“, – teigiama straipsnyje.
H. de Breton-Gordonas pridūrė, kad Ukrainai ir jos sąjungininkams ši realybė suteikia tam tikros vilties. Pasak jo, karai nelaimimi paradais, tačiau paradai gali atskleisti tiesą, slypinčią už propagandos.
Parengta pagal „Unian“ inf.
