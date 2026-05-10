Karas Irane. Prie Kataro krantų į laivą pataikė sviedinys, iš Rusijos – pasiūlymas Iranui

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Irano atstovai jau kitą savaitę gali susitikti Pakistano sostinėje Islamabade, kad atnaujintų taikos derybas. Apie tai pranešė „The Wall Street Journal“, remdamasis šaltiniais.
Pasak šaltinių, JAV ir Iranas kartu su tarpininkais rengia vieno puslapio memorandumą iš 14 punktų, kuriame būtų nustatyti vieną mėnesį truksiančių derybų parametrai. Šių derybų tikslas – užbaigti konfliktą.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos pradės naujas operacijas Hormuzo sąsiauryje, jei taikos derybos su Iranu nepasistūmės į priekį. Apie tai rašo „The Jerusalem Post“.
„Mes galime grįžti prie „Laisvės projekto“, jei reikalai nepasistūmės, – sakė D. Trumpas reporteriams. – Tačiau tada tai būtų „Laisvės projektas plius“. Jis nepaaiškino, kokie elementai papildytų projektą.
D. Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos smogs Iranui „daug stipriau“, jei Teheranas nesieks greito susitarimo, prieš tai įvykus susišaudymui Hormuzo sąsiauryje.
JAV kariuomenė pareiškė, kad jos pajėgos atsakė „savigynos smūgiais“ į Irano atakas, kai trys eskadriniai minininkai plaukė per sąsiaurį, nepaisant paliaubų.
Irano kariuomenė patvirtino atakas prieš JAV karo laivus ir savo ruožtu apkaltino JAV atakomis prieš Irano naftos tanklaivį.
