Karas Ukrainoje. V. Putinas: „Kiekvienas, norintis susitikti su manimi, turi atvykti į Maskvą“

„Politico“ duomenimis, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukraina ir Rusija susitarė dėl trijų dienų paliaubų ir apsikeitimo kaliniais, tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos Valstijoms, o tai buvo dar vienas lūžio taškas kelerius metus trunkančiame kare.
Baltuosiuose rūmuose paskelbtas laikinas ugnies nutraukimas socialiniuose tinkluose galios nuo šeštadienio iki pirmadienio, siekiant palengvinti 2000 Rusijos ir Ukrainos karo belaisvių apsikeitimą.
Tuo pačiu metu D. Trumpas išreiškė viltį, kad laikinos paliaubos truks ilgiau nei planuota ir taps žingsniu, kuris ves prie galutinės karo pabaigos.
Rusai nublokšti kelis dešimtmečius atgal: gyventojai pasakoja apie sumaištį
Didėjantis Ukrainos bepiločių orlaivių ir raketų smūgių skaičius Rusijos teritorijoje daro reikšmingą įtaką Rusijos vadovo Vladimiro Putino saugumo elgsenai. Kai kurie ekspertai teigia, kad jis vis dažniau priverstas naudotis požeminėmis slėptuvėmis ir keisti buvimo vietą, rašo „Forbes“.
Analitikai ir tyrėjai tokius pokyčius sieja su stiprėjančiais Ukrainos smūgių pajėgumais. Projekto „UkraineAlert“ vadovas Peteris Dickinsonas teigė, kad pagrindinis veiksnys yra būtent Ukrainos dronų ir raketų atakos giliai Rusijos teritorijoje.
„Ukrainos bepiločių orlaivių ir raketų smūgiai yra pagrindinė priežastis, kodėl Vladimiras Putinas vis dažniau traukiasi į savo bunkerius“, – sakė Peteris Dickinsonas.
Europos Sąjungos (ES) lyderiai ruošiasi galimoms deryboms su Rusijos diktatoriumi V. Putinu. Tokį žingsnį skatina augantis nusivylimas Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo vedamomis derybomis dėl karo Ukrainoje nutraukimo.
Apie tai skelbia leidinys „Financial Times“. Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas António Costa įsitikinęs, kad Bendrija turi potencialo deryboms su Maskva. Negana to, anot jo, tokiai iniciatyvai pritaria ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
