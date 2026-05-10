Žiniasklaida: Vokietija atnaujina pastangas įsigyti „Tomahawk“ raketų iš JAV

Kaip praneša „Ukrinform“, apie tai rašo laikraštis „Financial Times“.
Šaltinių teigimu, Vokietijos vyriausybė tikisi įtikinti prezidento Donaldo Trumpo administraciją pritarti „Tomahawk“ pardavimui kartu su antžeminėmis paleidimo platformomis „Typhon“.
Siekiant pažangos šiuo klausimu, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius planuoja kelionę į Vašingtoną, teigia laikraščio šaltiniai.
Vokietija pirmą kartą kreipėsi į JAV su pasiūlymu įsigyti tolimojo nuotolio sistemų praėjusių metų liepos mėnesį, tačiau Vašingtonas iki šiol neatsakė.
Pasak šaltinių, B. Pistoriuso vizitas priklausys nuo to, ar jam pavyks susitarti dėl susitikimo su Pentagono vadovu Pete Hegsethu. Pažymima, kad dėl to nėra garantijų, atsižvelgiant į blogėjančius D. Trumpo ir kanclerio Friedricho Merzo santykius dėl karo Irane.
Svarbiausia – turėti smogiamąsias pajėgas Europoje, pabrėžė vienas iš Vokietijos vyriausybės atstovų. Kitas šaltinis teigė, kad Berlynas galbūt sutiktų sumokėti papildomą sumą, kad užsitikrintų pirkimo sutartį.
Tuo tarpu Japonija ir Nyderlandai jau laukia užsakytų „Tomahawk“ raketų pristatymo.
JAV vyriausybė neseniai pareiškė, kad per ateinančius 6–12 mėnesių išves iš Vokietijos apie 5 tūkst. karių. Pasak D. Trumpo, jų gali būti ir „gerokai daugiau“. Šiuo sprendimu jis baudžia Vokietiją už kritiką dėl Irano karo.