PasaulisKonfliktai ir saugumas

Žiniasklaida: Vokietija atnaujina pastangas įsigyti „Tomahawk“ raketų iš JAV

2026 m. gegužės 10 d. 13:23
Vokietija atnaujina pastangas įsigyti amerikiečių gamybos tolimojo nuotolio kruizinių raketų „Tomahawk“, kadangi Pentagonas atsisakė planų dislokuoti Vokietijoje šiais ginklais aprūpintą JAV karių batalioną taip sukurdamas spragą europinėje Rusijos atgrasymo sistemoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip praneša „Ukrinform“, apie tai rašo laikraštis „Financial Times“.
Šaltinių teigimu, Vokietijos vyriausybė tikisi įtikinti prezidento Donaldo Trumpo administraciją pritarti „Tomahawk“ pardavimui kartu su antžeminėmis paleidimo platformomis „Typhon“.
Siekiant pažangos šiuo klausimu, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius planuoja kelionę į Vašingtoną, teigia laikraščio šaltiniai.
Susiję straipsniai
Lenkijos ministras pasisakė JAV karių klausimu: pagrindo nerimauti neturime

Lenkijos ministras pasisakė JAV karių klausimu: pagrindo nerimauti neturime

J. Wadephulas apie „Tomahawk“: toliau intensyviai kalbamės su JAV

J. Wadephulas apie „Tomahawk“: toliau intensyviai kalbamės su JAV

Ar JAV karių traukimas iš Vokietijos – politinis spaudimas Europai?

Ar JAV karių traukimas iš Vokietijos – politinis spaudimas Europai?

Vokietija pirmą kartą kreipėsi į JAV su pasiūlymu įsigyti tolimojo nuotolio sistemų praėjusių metų liepos mėnesį, tačiau Vašingtonas iki šiol neatsakė.
Pasak šaltinių, B. Pistoriuso vizitas priklausys nuo to, ar jam pavyks susitarti dėl susitikimo su Pentagono vadovu Pete Hegsethu. Pažymima, kad dėl to nėra garantijų, atsižvelgiant į blogėjančius D. Trumpo ir kanclerio Friedricho Merzo santykius dėl karo Irane.
Svarbiausia – turėti smogiamąsias pajėgas Europoje, pabrėžė vienas iš Vokietijos vyriausybės atstovų. Kitas šaltinis teigė, kad Berlynas galbūt sutiktų sumokėti papildomą sumą, kad užsitikrintų pirkimo sutartį.
Tuo tarpu Japonija ir Nyderlandai jau laukia užsakytų „Tomahawk“ raketų pristatymo.
JAV vyriausybė neseniai pareiškė, kad per ateinančius 6–12 mėnesių išves iš Vokietijos apie 5 tūkst. karių. Pasak D. Trumpo, jų gali būti ir „gerokai daugiau“. Šiuo sprendimu jis baudžia Vokietiją už kritiką dėl Irano karo.
VokietijaJAVTomahawk

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.