Taikos derybos yra mirusios: prabilo apie JAV ir Ukrainos „skyrybas“

„Galima tai vadinti savotiškomis bandomosiomis skyrybomis, kurias daugiausia lėmė JAV ir Izraelio karas su Iranu. JAV remiamos taikos derybos dėl karo Ukrainoje užbaigimo sustojo nuo vasario pabaigos, kai Teherane nukrito pirmosios bombos.
Deryboms dabar vos gyvuojant, V. Zelenskis viešai kritikuoja JAV taip, kaip dar pernai būtų buvę neįsivaizduojama, kai Ukraina kovojo sudėtingą kovą su D. Trumpo administracijos spaudimu greitai pasiekti Rusijai palankią taiką“, – rašoma straipsnyje.
V. Zelenskis pabrėžė, kad nuo karo Irane pradžios amerikiečių derybininkai „neturėjo laiko Ukrainai“.
K. Kallas: „Jei suteiktume Rusijai teisę paskirti derybininką mūsų vardu, tai nebūtų labai išmintinga“
Pasak jo, spausdama Ukrainą keisti teritorijas į taiką, D. Trumpo administracija „vis dar renkasi strategiją, kuri reiškia didesnį spaudimą Ukrainai nei Rusijai“.
Derybos yra mirusios
Kaip pažymėjo Europos politinės konsultacijų bendrovės „Rasmussen Global“ vyresnysis direktorius Harry Nedelku, taikos derybos yra mirusios.
Susiję straipsniai
„Nebėra jokių tikrų derybų. Rusija dabar neturi jokio paskatinimo derėtis, o JAV taip pat nebeatrodo patikima ir racionali mediatorė tarp šalių“, – pridūrė jis.
Kaip rašo dienraštis, stebėdama nenuspėjamą D. Trumpo užsienio politiką, Ukraina suprato, kad turi tapti savarankiškesnė.
Ukraina išplėtė savo gynybos pramonę ir pasirašė susitarimus dėl patirties mainų bepiločių srityje su kitomis šalimis, tikėdamasi gauti milijardus dolerių, kuriuos galėtų reinvestuoti į savo gynybos įmones.
Tuo tarpu Rusijos pažanga daugiausia sustojo.
Ukraina dabar pati gamina didžiąją dalį naudojamų dronų. Pasak jos, ukrainietiški perėmimo dronai numušė daugiau nei 60 proc. Rusijos bepiločių orlaivių.
Kyjivo analitinio centro „Center for Transatlantic Dialogue“ prezidentas Maksymas Skrypčenka pridūrė, kad net jei amerikietiškos ginkluotės tiekimas nutrūktų, Ukraina sugebėtų susitvarkyti.
„Jei vieną rytą pabustume be viso to, tai nebūtų taip katastrofiška kaip anksčiau. Tai nebe kaip prie (Joe) Bideno, kai buvome labai priklausomi nuo amerikietiškos paramos“, – aiškino jis.
Analitikai mano, kad sunkiausia būtų pakeisti amerikietišką žvalgybą. Tačiau M. Skrypčenka pridūrė, kad laikui bėgant ją galėtų pakeisti europinės alternatyvos.
Ukrainai taip pat reikia amerikietiškų „Patriot“ perėmimo raketų.
Nors Ukraina bando kurti savo raketas, tam prireiks laiko. Be to, nepaisant santykių tarp JAV ir Ukrainos būklės, amerikiečiai turi ribotą „Patriot“ raketų kiekį, kurį gali suteikti Kyjivui.
Kalbėdamas apie taikos derybas, Ukrainos politologas Volodymyras Fesenka pabrėžė, kad dialogas išlieka svarbus ir Kyjivas negali visiškai nutraukti bendradarbiavimo su JAV.
„Galima sakyti, kad JAV nėra geriausias partneris ar mediatorius taikos derybose. Tačiau Jungtinės Valstijos – ir D. Trumpo administracija – yra vienintelė reali moderatorė ir įtakingiausia taikos proceso dalyvė. Šia prasme mes neturime alternatyvos“, – pridūrė jis.
JAVUkrainaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių