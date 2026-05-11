PasaulisKonfliktai ir saugumas

V. Putino paranoja gilėja: paskelbė naujausią draudimą

2026 m. gegužės 11 d. 12:47
Lrytas.lt
Rusijos Federalinė apsaugos tarnyba (FSO) uždraudė pareigūnams susitikimų su Vladimiru Putinu metu nešioti rankinius laikrodžius, pranešė platformos „Telegram“ kanalas „Možem Objasnit“ ir naujienų portalas „Meduza“.
„Telefonai jau seniai uždrausti, o dabar į sąrašą įtraukti ir laikrodžiai – tiek elektroniniai, tiek mechaniniai“, – kanalui „Možem Objasnit“ pasakojo vienas šaltinis.
Pasak šaltinio, draudimas įsigaliojo „maždaug balandžio viduryje“. Kanalo „Možem Objasnit“ žurnalistai peržiūrėjo vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuoti V. Putino susitikimai su Rusijos pareigūnais, ir patvirtino, kad pareigūnai buvo be laikrodžių.
Ši taisyklė taikoma net ir tiems pareigūnams, kuriuos viešumoje retai kada galima pamatyti be laikrodžio. „Možem Objasnit“ kaip pavyzdžius pateikė Tambovo srities gubernatorių Jevgenijų Pervišovą, Mordovijos Respublikos vadovą Artiomą Zdunovą ir įmonės „Kamaz“ generalinį direktorių Sergejų Kogoginą.
Garsioji Ukrainos brigada frontą pavertė matematika: „Karas – kaip verslas. Tik tragiškesnis"

V. Putinas siunčia įspėjimo signalą: Armėnijos gali laukti Ukrainos likimas

Nuo „narkomanų gaujos" iki „pono Zelenskio": V. Putinas netikėtai pakeitė toną

Šaltinis paaiškino, kad žmonėms, kuriuos V. Putinas gerai pažįsta, naujosios taisyklės netaikomos – pavyzdžiui, įmonės „Rostec“ vadovas Sergejus Čemezovas neseniai vykusio susitikimo su V. Putinu metu segėjo laikrodį. „Jie taip pat atiduoda savo telefonus, bet taisyklė dėl laikrodžių jiems netaikoma – bent jau kol kas. Smulkesniems veikėjams jau dabar draudžiama ką nors atsinešti“, – sakė šaltinis.
Kaip pranešė „Možem Objasnit“, pats V. Putinas taip pat pradėjo prieš susitikimus nusiimti laikrodį. Tačiau susitikdamas su Čečėnijos vadovu Ramzanu Kadyrovu jis, regis, pamiršo tai padaryti – Kremliaus spaudos tarnybos paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip jis ranka pridengia riešą.
„Možem Objasnit“ nenurodė, kas paskatino FSO nustatyti šiuos naujus reikalavimus, tačiau atkreipė dėmesį į gegužės pradžioje Europos žvalgybos tarnybų paskelbtą ataskaitą, kurioje teigiama, kad V. Putinas bijo pasikėsinimo į jo gyvybę ir smarkiai sugriežtino savo saugumo priemones.
RusijaVladimiras Putinaspasikėsinimas į gyvybę

