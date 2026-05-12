Grenlandijos premjeras: derybose su JAV pažangos yra, tačiau susitarimo – dar ne

Naudingųjų iškasenų turtingos Arkties salos labai nori JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
„Deramės, bet susitarimo neturime“, – sakė ministras pirmininkas Jensas Frederikas Nielsenas, sakydamas kalbą Kopenhagos demokratijos aukščiausiojo lygio susitikime.
„Man sunku konkrečiai kalbėti apie pokalbius darbo grupėje, tačiau žengėme keletą žingsnių teisinga kryptimi“, – sakė jis.
Grenlandijoje – pasipiktinimą sukėlusi situacija: praneša apie bandymus papirkti gyventojus
Jungtinės Valstijos, kurios jau turi Pitufiko karinę bazę Grenlandijos šiaurėje, nori atidaryti tris naujas bazes teritorijos pietuose, praneša žiniasklaida.
Pagal 1951 m. gynybos paktą, atnaujintą 2004-aisiais, Vašingtonui jau leidžiama didinti dislokuojamų karių ir karinių objektų skaičių saloje, su sąlyga, kad Danija ir Grenlandija informuojamos iš anksto.
Sausį D. Trumpas atsitraukė nuo savo nuolatinių grasinimų užimti Grenlandiją, po jų Kopenhaga ir Nūkas surengė pirmąjį susitikimą Vašingtone.
Tada buvo sudaryta darbo grupė JAV pozicijai aptarti.
D. Trumpas ne kartą teigė, kad JAV turi kontroliuoti Grenlandiją nacionalinio saugumo sumetimais, ir perspėjo, kad jei jis neužims didžiulės Arkties salos, tą padarys Kinija arba Rusija.
„Buvome pasirengę nuo pat pradžių ir sakėme, kad esame pasirengę padaryti daugiau, prisiimti daugiau atsakomybės... nacionalinio ar tarptautinio saugumo požiūriu, – antradienį sakė J. F. Nielsenas. – Vienintelis mūsų reikalavimas yra pagarba.“
Deryboms vadovauja aukštas JAV valstybės departamento pareigūnas Michaelas Needhamas, Danijos ambasadorius JAV Jesperas Molleris Sorensenas ir Grenlandijos diplomatas Jacobas Isbosethsenas, pranešė BBC.
Darbo grupė nuo sausio mėnesio surengė penkis susitikimus, sakoma pranešime.
Danija neturi vyriausybės nuo kovo 24 d. įvykusių visuotinių rinkimų, per kuriuos nei kairiųjų, nei dešiniųjų blokas negavo daugumos.
