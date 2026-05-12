Karas Irane. „The Wall Street Journal“: JAE slapta rengia atakas prieš Iraną

2026 m. gegužės 12 d. 10:22
Nuolat pildoma
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormuzo sąsiauryje.​
Valstybinė Irano žiniasklaida JAV pasiūlymą užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose pristatė kaip raginimą Teheranui pasiduoti.
Irano vadovybei palankus transliuotojas „Press TV“ pirmadienį ryte pažymėjo, kad, jei šis pasiūlymas būtų priimtas, reikštų, jog islamo respublika nusileido „pertekliniams“ JAV prezidento Donaldo Trumpo reikalavimams.
Kita vertus, kaip praneša valstybinė žiniasklaida, paties Irano plane raginama nutraukti karą visais frontais ir reikalaujama, kad Jungtinės Valstijos sumokėtų karo reparacijas.

Viltys, kad konfliktas netrukus baigsis, žlugo: Teheranas atmeta JAV siūlymą, naftos kaina kyla į viršų

Žiniasklaida teigia, kad Teherano vadovybė JAV pasiūlymą atmetė.
Prezidentas Donaldas Trumpas sudirbo Irano atsakymą į JAV pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą, pavadindamas jį „visiškai nepriimtinu“.
„Ką tik perskaičiau vadinamųjų Irano „atstovų“ atsakymą. Man jis nepatinka – VISIŠKAI NEPRIIMTINAS! Dėkoju už dėmesį šiam klausimui. Prezidentas DONALDAS J. TRUMPAS“, – savo platformoje „Truth Social“ sekmadienį parašė jis.
Rusijos vadas Vladimiras Putinas šeštadienį pareiškė, kad Rusija yra pasirengusi, esant reikalui, pervežti ir saugoti sodrintą uraną iš Irano, ir tai galėtų būti įtraukta į susitarimą, skirtą užbaigti karui Irane.
V. Putinas pažymėjo, kad Rusija jau yra kartą, 2015 m., transportavusi sodrintą uraną iš Irano. Maskva pasirengusi „pakartoti šią patirtį“, sakė jis.
