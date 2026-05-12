Karas Ukrainoje. Pasibaigus paliauboms – aliarmas Kyjive: Rusija surengė didelio masto ataką

Nepaisant Kremliaus pareiškimų apie „neišvengiamą pergalę“ kare prieš Ukrainą, Rusijos kariuomenė fakticiškai įstrigusi fronte. Apie tai paskelbė prestižinis JAV leidinys „The New York Times“.
Pasak žurnalistų, Rusijos pajėgos vis dar nesugeba išspręsti pagrindinės šiuolaikinio karo problemos – kaip įvykdyti didelio masto proveržius mūšio lauke, kuriame dominuoja dronai.
Leidinys pažymėjo, kad nors Rusijos lyderis Vladimiras Putinas bandė įtikinti JAV prezidentą Donaldą Trumpą, jog jo kariuomenė artėja prie neišvengiamos pergalės, padėtis fronte byloja priešingai.
V. Putinas kalba apie karo pabaigą, bet vilkina belaisvių mainus: į derybas siūlo įtraukti G. Schröderį
Po praėjusių metų pabaigoje pasiektų laimėjimų Rusijos armija praktiškai sustojo, o kai kuriuose ruožuose net prarado teritorijų.
NYT vertinimu, jei šiemet demonstruojami veržimosi tempai išliks, Rusijai prireiks daugiau nei trijų dešimtmečių, kad visiškai užimtų Donbasą – o būtent tai Kremlius įvardijo kaip karo užbaigimo sąlygą.
Susiję straipsniai
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį pareiškė esąs pasirengęs tiesioginėms deryboms su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau tik Rusijos sostinėje.
Spaudos konferencijoje Maskvoje po tradicinio Pergalės dienos parado, skirto Antrojo pasaulinio karo pabaigai paminėti, V. Putinas sakė: „Kiekvienas, norintis susitikti su manimi, turi atvykti į Maskvą“.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių