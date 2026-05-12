Nigerijoje per kariuomenės oro smūgį žuvo mažiausiai 100 žmonių

Dešimtys žmonių gydomi ligoninėse. „Amnesty International“ pareikalavo ištirti incidentą, per kurį sekmadienį buvo apšaudytas žmonių pilnas turgus nuošalioje Tumfos vietovėje Zurmi rajone Zamfaroje.
Tai jau antras toks incidentas per mėnesį. Balandį per panašią oro ataką prieš savaitinį turgų Džilyje Nigerijos šiaurės rytuose žuvo apie 200 civilių. Kariuomenė dėl šio incidento pradėjo tyrimą. Naujausios atakos ginkluotosios pajėgos kol kas nekomentavo. Tačiau praeityje kariuomenė neigė, kad taikosi į civilius ir tikino, kad remdamasi žvalgybine informacija smogia tik kovotojų taikiniams. Gyventojai yra vis labiau sunerimę dėl civilių aukų per kariuomenės operacijas.
Kariuomenė Nigerijos šiaurės vakaruose kovoja su banditais, o šiaurės rytuose su 17 metų trunkančiu islamistų sukilimu. JAV per praėjusių metų Kalėdas atakavo spėjamas islamistų bazes Nigerijos šiaurės vakaruose. Prieš tai JAV prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Nigeriją nepakankamai saugant krikščionis.
„Šie žmogaus teisių pažeidinėjimai vis labiau tampa norma, – pareiškė „Amnesty International“. – Kaimų gyventojai kenčia dėl ginkluotų grupių, banditų ir kariuomenės smurto“. Oro atakos esą yra neteisėtos ir rodo, kad nepaisoma civilių gyvybės.