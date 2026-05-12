Perspėjimas iš Latvijos kariuomenės vado: iki 2030 metų Rusija gali suduoti smūgį Europai

K. Pudanso vertinimu, pavojingiausias laikotarpis regiono saugumui bus 2027–2029 metai, kai Aljansas dar tik užbaigs savo gynybinių pajėgumų dislokavimą. Pasak jo, Kremlius šį laikotarpį laiko paskutine galimybe pradėti puolimą, nes po 2030 metų Europos gynybiniai pajėgumai reikšmingai sustiprės ir šis „langas“ užsidarys.
Generolas teigė, kad Rusijos karinė vadovybė planuoja panaudoti karo prieš Ukrainą metu mobilizuotus resursus pajėgų perkėlimui prie Baltijos valstybių ir Suomijos sienų. Tokiu būdu Maskva siekia daryti tiesioginį karinį spaudimą Vakarų sąjungininkams.
K. Pudans taip pat pažymėjo, kad Rusijos vadovybė jau pradėjo naujų karinių objektų statybas šalies šiaurėje. Jo teigimu, Kaliningrado srityje šiuo metu trūksta pakankamai ginkluotės puolamosioms operacijoms vykdyti, tačiau šį trūkumą Rusija kompensuoja hibridinio karo priemonėmis.
Pasak K. Pudanso, tai apima nuolatinius sabotažo veiksmus, kibernetines atakas ir dirbtinai kuriamą migracinį spaudimą Latvijos, Lietuvos ir Estijos pasienyje. Generolas tokias Maskvos akcijas apibūdino kaip silpnumo ir netikėtumo faktoriaus praradimo ženklą.
Jis pabrėžė, kad kiekviena nauja provokacija verčia Latvijos institucijas stiprinti ne tik kariuomenės, bet ir savivaldybių bei civilinio sektoriaus atsparumą. Šalyje taikoma visuotinio nacionalinio saugumo koncepcija, pagal kurią atsakomybė už gynybą tenka visoms valstybės institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms.
K. Pudans taip pat kalbėjo apie aktyvų Ukrainos patirties integravimą naudojant autonomines sistemas ir dirbtinį intelektą šiuolaikinėse kovos operacijose. Jo teigimu, Latvija ypatingą dėmesį skiria antžeminių ir oro dronų vystymui.
„Norime iš Ukrainos mokytis ne tik naudotis įranga. Turime unikalią sąjungą – galbūt neoficialią ir gynybinę – tačiau visiškai suprantame, kad mūsų gynybos linija, Latvijos ir Baltijos valstybių gynybos linija, eina per Ukrainą“, – sakė K. Pudans.
Latvijos parlamentas jau priėmė įstatymą, numatantį gynybos finansavimą padidinti iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto. Pasak K. Pudanso, šalis šį tikslą faktiškai jau pasiekė.
Daugiau nei pusė Latvijos gynybos biudžeto šiuo metu skiriama naujausios karinės technikos įsigijimui ir technologinių sprendimų vystymui.
Parengta pagal „Militarnyi“ inf.