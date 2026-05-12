PasaulisKonfliktai ir saugumas

Žiniasklaida: Europa skubiai kurs savo ilgojo nuotolio raketas

2026 m. gegužės 12 d. 17:15
Vokietijos gynybos pramonės milžinė „Rheinmetall“ žengia į kruizinių raketų rinką, įsteigusi bendrą įmonę kartu su aviacijos ir kosmoso pramonės bendrove „Destinus“, praneša „Kyiv Post“.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot leidinio „The Financial Times“, projektas pavadinimu „Rheinmetall Destinus Strike Systems“ 2026 m. pabaigoje arba 2027 m. pradžioje pradės gaminti kruizines raketas ir balistinę raketinę artileriją. Abi bendrovės apie tai pranešė tada, kai „Rheinmetall“ ketvirtadienį paskelbė savo pirmojo ketvirčio veiklos rezultatus.
Tokio žingsnio imtasi Europoje augant susirūpinimui dėl saugumo spragų, jei Jungtinės Valstijos galiausiai atšauktų planus Vokietijoje dislokuoti tolimojo nuotolio raketas.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas gegužės pradžioje laidoje „Caren Miosga“ sakė, kad nebesitiki 2024 m. tuometinio JAV prezidento Joe Bideno pažadėto kruizinių raketų „Tomahawk“ iš JAV atsargų dislokavimo. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija šio klausimo kol kas viešai nekomentuoja. Šių raketų dislokavimas sustiprintų Europos pajėgumus prireikus atakuoti toli Rusijoje esančius taikinius.

Karių atitraukimą iš Vokietijos laiko ilgalaike strategija: JAV ruošiasi kariauti dviem frontais

Anot žiniasklaidos, pasikeitusi JAV politika privertė Vokietiją ir kitas Europos valstybes greičiau vystyti nepriklausomus ilgojo nuotolio tikslių smūgių pajėgumus ir ieškoti laikinų alternatyvų.
2021 m. įkurta bendrovė „Destinus“ balandžio mėnesį skelbė sėkmingai išbandžiusi naują ilgojo nuotolio raketą „Ruta Block 2“. Teigiama, kad šios raketos gali smogti už 700 km ar toliau esantiems taikiniams. Tačiau tai yra kur kas mažesnis atstumas palyginus su JAV „Tomahawk“ raketų galimybėmis, pabrėžia „Kyiv Post“.
Bendrovė jau tiekia kruizines raketas Ukrainai, o Rusijos gynybos ministerija ją neseniai įtraukė į galimų taikinių sąrašą dėl Ukrainai teikiamos paramos.
Susiję straipsniai
Žiniasklaida: Vokietija atnaujina pastangas įsigyti „Tomahawk“ raketų iš JAV

Žiniasklaida: Vokietija atnaujina pastangas įsigyti „Tomahawk“ raketų iš JAV

J. Wadephulas apie „Tomahawk“: toliau intensyviai kalbamės su JAV

J. Wadephulas apie „Tomahawk“: toliau intensyviai kalbamės su JAV

Vokietijos ministras: sprendimas atšaukti JAV raketų „Tomahawk“ dislokavimą būtų žalingas

Vokietijos ministras: sprendimas atšaukti JAV raketų „Tomahawk“ dislokavimą būtų žalingas

Bendra įmonė žymi pirmuosius „Rheinmetall“ žingsnius kruizinių raketų gamyboje, o šioje rinkoje Europoje daugiausiai dominuoja bendrovė MBDA.
Diuseldorfe įsikūrusi „Rheinmetall“ žinoma dėl savo gaminamų tankų, artilerijos sistemų ir amunicijos. Tačiau ji greitai išplėtė savo gynybos produktų asortimentą tuo metu, kai Europos valstybės didina gynybos finansavimą po to, kai Rusija 2022 m. įsiveržė į Ukrainą.
„Rheinmetall“ teigia, kad esami ginkluotės įsigijimo užsakymai pasiekė rekordinę sumą – 73 mlrd. eurų, palyginti su 56 mlrd. eurų 2025 m. „Rheinmetall“ taip pat nekeičia savo metinės prognozės – 2026 m. tikimasi 40–45 proc. pajamų augimo, o pardavimai turėtų viršyti 14 mlrd. eurų.
Europaraketos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.