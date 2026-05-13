Karas Irane. Slaptose JAV žvalgybos išvadose – naujas įspėjimas dėl Irano Pasiuntė perspėjimą JAV dėl taikos plano

2026 m. gegužės 13 d. 07:14
Nuolat pildoma
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormuzo sąsiauryje.​
Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) galėjo slapta dalyvauti kariniuose smūgiuose Iranui per neseniai vykusį konfliktą, rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis su situacija susipažinusiais šaltiniais.
Leidinio duomenimis, Persijos įlankos monarchija, kuri anksčiau pati buvo tapusi Teherano atakų taikiniu, pradėjo veikti kaip aktyvi karo veiksmų dalyvė.
„Svarbu turėti Persijos įlankos arabų valstybę kaip kariaujančią pusę, kuri tiesiogiai smogė Iranui“, – pareiškė analitikė Dina Esfandiari.

Derybos atsidūrė aklavietėje: kol Iranas sumaniai vilkina, amerikiečiams – brangiai kainuoja

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas Donaldas Trumpas vis labiau nusivilia tuo, kaip Iranas veda derybas dėl karo užbaigimo, o dalis jo patarėjų teigia, kad dabar jis daug rimčiau svarsto galimybę atnaujinti plataus masto karines operacijas nei ankstesnėmis savaitėmis.
Apie tai pranešė CNN, remdamasi šaltiniais, susipažinusiais su diskusijų eiga. Pasak jų, D. Trumpas prarado kantrybę dėl besitęsiančio Hormūzo sąsiaurio uždarymo bei dėl, jo nuomone, Irano vadovybėje esančio susiskaldymo, kuris trukdo pasiekti reikšmingų nuolaidų branduolinėse derybose.
Šaltiniai teigė, kad paskutinis Irano atsakas, kurį D. Trumpas pavadino „visiškai nepriimtinu“ ir „kvailu“, privertė kai kuriuos JAV pareigūnus suabejoti Teherano pasirengimu rimtoms deryboms.
Valstybinė Irano žiniasklaida JAV pasiūlymą užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose pristatė kaip raginimą Teheranui pasiduoti.
Irano vadovybei palankus transliuotojas „Press TV“ pirmadienį ryte pažymėjo, kad, jei šis pasiūlymas būtų priimtas, reikštų, jog islamo respublika nusileido „pertekliniams“ JAV prezidento Donaldo Trumpo reikalavimams.
