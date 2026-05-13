Karas Ukrainoje. Didžiulis gaisras Maskvoje: dega Izmailovo Kremlius, pranešama apie išgelbėtuosius

2026 m. gegužės 13 d. 06:47
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija, per naktį paleisdama į Ukrainą daugiau kaip 200 smogiamųjų bepiločių orlaivių, nusprendė nutraukti kelias dienas trukusias dalines paliaubas. Kaip praneša „Ukrinform“, valstybės vadovas apie tai parašė tinkle „Telegram“.
„Pati Rusija nusprendė nutraukti kelias dienas trukusią dalinę tylą. Per naktį į Ukrainą buvo paleista daugiau kaip 200 puolamųjų bepiločių orlaivių. Fronte vėl panaudota daugiau kaip 80 aviacinių bombų ir fiksuota per 30 oro smūgių.
Puolamieji bepiločiai orlaiviai buvo numušti Dnipropetrovsko, Žytomyro, Mykolajivo, Sumų, Charkivo ir Černihivo srityse, taip pat Kyjive ir regione“, – sakė jis.

Pasak jo, apgadinti energetikos objektai, daugiabučiai ir darželis. Be to, geležinkelyje smogta į civilinį lokomotyvą.
Konkrečiai kalbėti apie karo Ukrainoje pabaigą dar anksti, antradienį pareiškė Kremlius, nepaisant Rusijos prezidento Vladimiro Putino kiek anksčiau išsakyto teiginio, esą šis karas „artėja prie pabaigos“.
„Taikos proceso srityje atliktas darbas leidžia mums teigti, kad pabaiga artėja. Tačiau šiomis aplinkybėmis, šią akimirką neįmanoma kalbėti apie jokią specifiką“, – spaudos konferencijoje žurnalistams, tarp kurių buvo ir naujienų agentūros AFP atstovai, sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Nepaisant Kremliaus pareiškimų apie „neišvengiamą pergalę“ kare prieš Ukrainą, Rusijos kariuomenė faktiškai įstrigusi fronte. Apie tai paskelbė prestižinis JAV leidinys „The New York Times“.
Pasak žurnalistų, Rusijos pajėgos vis dar nesugeba išspręsti pagrindinės šiuolaikinio karo problemos – kaip įvykdyti didelio masto proveržius mūšio lauke, kuriame dominuoja dronai.
