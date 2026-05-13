Netikėtas Vokietijos pareiškimas: pasiektas lūžio taškas

„Manau, kad ukrainiečiai iš tiesų turi pranašumą. Rusija išgyvena silpnumo laikotarpį tiek ekonominiu, tiek vidaus politikos, tiek ir mūšio lauke prasme“, – teigė B. Pistoriusas.
„Ukrainiečiai daro reikšmingą pažangą. Smūgiai Rusijos karinei infrastruktūrai užnugaryje tampa vis tikslesni ir duoda rezultatų“, – pridūrė jis.
„Welt“ pažymi, kad B. Pistorius buvo supažindintas su Ukrainos vadavietėmis, kur jam buvo parodyta, kaip dronai naudojami žvalgybai ir kovai su Rusijos ginkluotės sistemomis bei kareiviais.
Ministras taip pat savo akimis matė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų operacijas.
Daroma išvada, kad Ukraina, palyginti su praėjusiais metais, ženkliai patobulino savo pajėgumus. Anot leidinio, Vokietijos ginkluotosios pajėgos taip pat galės pasinaudoti strateginės partnerystės rėmuose.
„Šiandien daugelis kalba apie lemiamą karo fazę, galbūt Ukrainos naudai“, – pažymėjo B. Pistorius.
B. Pistoriusas neseniai lankėsi Kyjive, kur jis surengė derybas gynybos sektoriaus klausimais.
Ministras pareiškė, kad Ukraina ir Vokietija planuoja pradėti bendrą dronų gamybą. Tai apimtų dronus, kurių skrydžio nuotolis mažesnis nei 100 kilometrų, taip pat tolimojo nuotolio sistemas, galinčias įveikti iki 1.5 tūkst. kilometrų atstumą.
Vizito metu B. Pistoriusas taip pat ragino nesivadovauti Vladimiro Putino pasikartojančiais pareiškimais, neva jis nori taikos.
Vokietijos gynybos ministras pabrėžė, kad jei tai būtų tiesa, jis inicijuotų patikimas paliaubas ir sutiktų pradėti taikos derybas be Ukrainai nepriimtinų sąlygų.
