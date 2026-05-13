Nuskendusiame Rusijos laive – grėsminga V. Putino ir Kim Jong Uno paslaptis

„Ursa Major“ nuskendimo aplinkybės išliko paslaptingos nuo pat 2024 m. gruodžio 23 d., kai laivas nuskendo.
CNN teigia, kad šie įvykiai gali rodyti retą Vakarų kariuomenių intervenciją, siekiant užkirsti kelią Rusijai perduoti pažangią branduolinę technologiją savo svarbiai sąjungininkei Šiaurės Korėjai.
Laivas išplaukė vos po dviejų mėnesių nuo tada, kai Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas pasiuntė karių paremti Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.
Remiantis viešai prieinamais skrydžių duomenimis, specializuoti JAV orlaiviai, skirti atmosferos mėginiams rinkti branduolinių sprogimų aptikimui ir identifikavimui, per pastaruosius metus du kartus skrido virš nuolaužų vietos.
Praėjus savaitei po nuskendimo, Rusijos žvalgybinis laivas, kaip pranešama, aplankė nuolaužų vietą. Anot šaltinio, susipažinusio su Ispanijos tyrimu, po šio laivo apsilankymo įvyko dar keturi sprogimai.
Ispanijos vyriausybė iš esmės vengė viešai komentuoti incidentą ir tik sulaukusi opozicijos spaudimo vasarį paskelbė trumpą pareiškimą.
Remiantis pranešimu, Rusijos kapitonas Ispanijos tyrėjams pasakė, kad „Ursa Major“ gabeno dviejų branduolinių reaktorių komponentus, panašius į naudojamus povandeniniuose laivuose.
Įvykių seka, lėmusi laivo nuskendimą Viduržemio jūroje, išlieka neaiški. Remiantis Ispanijos tyrimu, korpusui pramušti galėjo būti panaudota reta torpedos rūšis.
Visą laiką lydėjo karo laivai
„Ursa Major“ gruodžio 2 d. įplaukė į Rusijos Ust Lugos uostą Suomijos įlankoje, po to persikėlė į konteinerių terminalą Sankt Peterburge.
Laivas buvo nukreiptas į Vladivostoką Rusijos Tolimuosiuose Rytuose. Jis išplaukė gruodžio 11 d. ir, kaip oficialiai teigiama, gabeno du didelius liukų dangčius, 129 tuščius konteinerius ir du didelius „Liebherr“ kranus.
CNN išanalizuota vaizdo medžiaga iš pakrovimo darbų Ust Lugoje rodo, kad konteineriai buvo kraunami į triumą, paliekant vietos apačioje, kur vėliau buvo padėti liukų dangčiai.
Laivas plaukė palei Prancūzijos krantus, vėliau Portugalijos karinio jūrų laivyno orlaiviai ir laivai jį sekė Portugalijos vandenyse.
Du Rusijos kariniai laivai – „Ivan Gren“ ir „Alexander Otrakovsky“ – lydėjo laivą, o gruodžio 22-osios rytą Portugalijos karinis jūrų laivynas nutraukė jo stebėjimą.
Maždaug po keturių valandų, jau Ispanijos vandenyse, laivas staiga sumažino greitį, todėl Ispanijos gelbėjimo tarnybos susisiekė su juo ir pasiteiravo, ar nereikia pagalbos. Įgula esą atsakė, kad viskas gerai.
Tyrime teigiama, kad maždaug po 24 valandų laivas netikėtai pakeitė kursą ir pasiuntė nelaimės signalą.
Dešiniajame borto šone, netoli variklių skyriaus, įvyko trys sprogimai, per kuriuos žuvo du įgulos nariai. Dėl sprogimų laivas pasviro ir tapo nevaldomas.
Remiantis tyrimu, 50×50 cm dydžio skylę laivo korpuse galėjo padaryti „Barracuda“ torpeda. Tokias torpedas turi tik JAV, kelios NATO sąjungininkės, Rusija ir Iranas.
Laivo savininkas – „Oboronlogistics“, su Rusijos valstybe susijusi įmonė – teigė, kad „Ursa Major“ tapo „tikslingo teroristinio išpuolio“ auka.
Keisti Rusijos veiksmai
Keturiolika išgyvenusių įgulos narių evakavosi gelbėjimosi valtimi ir vėliau buvo išgelbėti Ispanijos gelbėjimo laivo „Salvamar Draco“.
Vėliau į įvykio vietą atvyko ir Ispanijos karinis laivas.
Tačiau maždaug po pusvalandžio Rusijos karinis laivas „Ivan Gren“, lydėjęs „Ursa Major“, įsakė aplinkiniams laivams laikytis dviejų jūrmylių atstumo ir vėliau pareikalavo nedelsiant grąžinti išgelbėtą įgulą.
Ispanijos jūrų gelbėjimo tarnybos primygtinai reikalavo tęsti gelbėjimo operaciją ir išsiuntė sraigtasparnį patikrinti, ar nėra daugiau išgyvenusiųjų.
Pasak šaltinio, susipažinusio su tyrimu, iš pradžių atrodė, kad „Ursa Major“ išlieka stabilus, o greito nuskendimo tikimybė buvo laikoma maža.
Tačiau 21:50 val. „Ivan Gren“ virš įvykio vietos paleido seriją raudonų signalinių raketų, po kurių buvo girdėti keturi sprogimai. Kaip tik tuo metu rajone buvo užfiksuoti keturi seisminiai impulsai, atitinkantys povandeninius sprogimus.
Šaltinis, susipažinęs su Ispanijos tyrimu, teigė, kad „Ursa Major“ oficialiai buvo paskelbtas nuskendusiu 23:10 val.
Keturiolika išgyvenusių rusų buvo nugabenti į Kartachenos uostamiestį, kur juos apklausė Ispanijos policija ir tyrėjai.
Ispanijos vyriausybės pareiškime opozicijai pažymima, kad Rusijos kapitonas nenoriai kalbėjo apie galimą laivo krovinį, nes baiminosi dėl savo saugumo.
Pareiškime priduriama, kad kapitonas buvo spaudžiamas paaiškinti, ką jis turėjo omenyje sakydamas „liukų dangčiai“.
Galiausiai jis prisipažino, kad tai buvo dviejų branduolinių reaktorių komponentai, panašūs į naudojamus povandeniniuose laivuose.
Parodymuose kapitonas tikino, kad juose nebuvo branduolinio kuro.
Ankstesni pranešimai rodė, kad „Ursa Major“ galėjo plaukti į Siriją padėti evakuoti Rusijos karines bazes. Šie įvykiai vyko, kai šalyje keitėsi valdžia.