Pagrindinis Rusijos koziris virto didžiausia silpnybe: galvos skausmas V. Putinui tik didės

Milžiniškas Rusijos dydis šimtmečius suteikė jai reikšmingą karinį pranašumą – strateginį gilumą, kuriame įstrigo užsienio užkariautojai nuo Napoleono iki Adolfo Hitlerio. Tačiau dabar būtent šis titaniškas dydis Rusijai iš pranašumo virto problema, rašo P. Dickinsonas.
Apžvalgininkas pažymi, kad pirmaisiais plataus masto karo metais Rusija tokios problemos nejuto, nes Ukraina praktiškai neturėjo tolimojo nuotolio ginklų.
Tačiau pastaraisiais mėnesiais Ukrainai nuo smūgių fronto zonai perėjo prie visavertės strateginės „bombardavimo“ kampanijos, naudodamas savo gamybos dronus ir raketas.
Tokiu būdu ukrainiečiai sugebėjo smogti Rusijos kariniams bei pramoniniams objektams net iki 2 tūkst. kilometrų gylyje. Dėl to visas šalies „branduolys“, kuriame gyvena 70 proc. gyventojų ir sutelkta didžioji dalis pramonės, atsidūrė Ukrainos smūgių zonoje.
Nors Rusija supranta tokios padėties pavojų ir bando atimti iš Ukrainos tolimojo nuotolio smūgių galimybes, kol kas agresorės oro gynybos krizė tik gilėja.
Kaip pažymi P. Dickinsonas, nuo karo pradžios Rusija sutelkė liūto dalį turimų oro gynybos priemonių fronte, kad pridengtų savo kariuomenę, taip iš esmės palikdama užnugarį mažiau apsaugotą.
Atsižvelgiant į tai, kad Ukrainos pajėgos pastaruoju metu kryptingai naikina Rusijos zenitinių raketų sistemas, jų trūkumas tik didėja. Ir tai vyksta nepaisant to, kad rusams tokios technikos reikia vis daugiau, nes Ukrainos dronų ir raketų veikimo nuotolis nuolat auga.
„Turėdama oro erdvę, besidriekiančią per vienuolika laiko juostų ir beveik trisdešimt kartų didesnę teritoriją nei Ukraina, Rusija tiesiog yra per didelė, kad būtų galima visapusiškai ją padengti oro gynyba.
Vargu ar ši tendencija artimiausiu metu pasikeis. Priešingai – Ukrainos tolimojo nuotolio ginklų arsenalui toliau plečiantis, o V. Putino oro gynybai vis labiau išsitempiant, Rusijos kolosas taps dar pažeidžiamesnis atakoms iš oro“, – apibendrino apžvalgininkas
