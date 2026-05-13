Slovakija saugumo sumetimais trumpam uždarė sieną su Ukraina

2026 m. gegužės 13 d. 19:35
Slovakija saugumo sumetimais trumpam uždarė sieną su Ukraina, Rusijos pajėgoms ėmus bombarduoti netoli sienos esantį Užhorodo miestą, trečiadienį pranešė valdžios institucijos.
Pasienio policija socialinėje žiniasklaidoje pranešė, kad pasienio postai buvo uždaryti maždaug dviem valandoms, o paskui vėl atidaryti.
Muitinės administracija anksčiau paskelbtame pareiškime nurodė, kad „saugumo sumetimais visos perėjos pasienyje su Ukraina uždarytos... iki atskiro pranešimo“.
Ukrainos Užhorodo miestas patyrė didžiausią Rusijos oro ataką nuo pat karo pradžios daugiau nei prieš ketverius metus, pranešama apie dronus ir sprogimus.
„Toliau labai atidžiai stebime padėtį“, – pridūrė Slovakijos policija.
Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, trečiadienį Rusija į Ukrainą paleido mažiausiai 800 bepiločių orlaivių, kurie pražudė mažiausiai šešis žmones.
Vengrijos užsienio reikalų ministrė Anita Orban „griežtai pasmerkė“ Rusijos atakas netoli jos šalies sienų esančiose vietovėse, kur gyvena vengriškai kalbanti mažuma.
„Facebook“ tinkle paskelbtame vaizdo įraše ji sakė besitikinti, kad niekas nebuvo sužeistas.
