PasaulisKonfliktai ir saugumas

V. Putinas priartėjo prie pavojingos ribos: WSJ atskleidė nerimą keliančias detales

2026 m. gegužės 13 d. 23:38
Pasak „The Wall Street Journal“ apžvalgininko Holmano Jenkinso jaunesniojo, JAV spaudimas Ukrainai vis labiau primena bandymą išsaugoti Vladimiro Putino režimą.
Daugiau nuotraukų (1)
Autorius rašo, kad Amerikos žiniasklaidoje vis dažniau keliama mintis, jog galimų Ukrainos nuolaidų klausimas pamažu tampa ne tiek taikos derybų tema, kiek paties V. Putino politinio išlikimo klausimu.
Anksčiau kompromiso dėl okupuotų teritorijų idėja Donaldo Trumpo administracijos buvo vertinama kaip vienas iš galimų būdų užbaigti karą.
Tačiau dabar, pasak apžvalgininko, situacija keičiasi: spaudimas Kyjivui gali būti suvokiamas kaip mėginimas išlaikyti Rusijos valdžios stabilumą prastėjant Maskvos padėčiai.

Iranas iškėlė ultimatumą: D. Trumpas turi sutikti, kitaip JAV gresia daugybė nesėkmių

Straipsnyje pažymima, kad Vakarų politiniuose ir kariniuose sluoksniuose yra grupių, kurios mano, jog spaudimas Kremliui turi būti tęsiamas tol, kol Rusija sumokės didelę kainą už pradėtą karą.
Ypač tokios nuotaikos, anot autoriaus, vyrauja Rytų Europos ir Baltijos šalyse, kur Rusijos grėsmė vertinama kaip ilgalaikė ir sisteminė.
Susiję straipsniai
Atskleidė, kokią sumą Rusijai gali kainuoti ekologinę katastrofą sukėlę smūgiai Tuapsei

Atskleidė, kokią sumą Rusijai gali kainuoti ekologinę katastrofą sukėlę smūgiai Tuapsei

Iš Kremliaus – naujas pareiškimas dėl taikos su Ukraina: tai „užtruks daug laiko“

Iš Kremliaus – naujas pareiškimas dėl taikos su Ukraina: tai „užtruks daug laiko“

Taikos derybos yra mirusios: prabilo apie JAV ir Ukrainos „skyrybas“

Taikos derybos yra mirusios: prabilo apie JAV ir Ukrainos „skyrybas“

Apžvalgininkas taip pat pabrėžia, kad dalis Vakarų politikų baiminasi galimų pasekmių, jei Rusijos režimas staiga destabilizuotųsi. Dėl to Vašingtone vis aktyviau diskutuojama apie ribą tarp spaudimo Kremliui ir siekio išvengti nekontroliuojamo chaoso branduolinėje valstybėje.
Parengta pagal UNIAN informaciją
JAVVladimiras Putinaskaras Ukrainoje
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.