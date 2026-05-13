V. Putinas priartėjo prie pavojingos ribos: WSJ atskleidė nerimą keliančias detales

Autorius rašo, kad Amerikos žiniasklaidoje vis dažniau keliama mintis, jog galimų Ukrainos nuolaidų klausimas pamažu tampa ne tiek taikos derybų tema, kiek paties V. Putino politinio išlikimo klausimu.
Anksčiau kompromiso dėl okupuotų teritorijų idėja Donaldo Trumpo administracijos buvo vertinama kaip vienas iš galimų būdų užbaigti karą.
Tačiau dabar, pasak apžvalgininko, situacija keičiasi: spaudimas Kyjivui gali būti suvokiamas kaip mėginimas išlaikyti Rusijos valdžios stabilumą prastėjant Maskvos padėčiai.
Iranas iškėlė ultimatumą: D. Trumpas turi sutikti, kitaip JAV gresia daugybė nesėkmių
Straipsnyje pažymima, kad Vakarų politiniuose ir kariniuose sluoksniuose yra grupių, kurios mano, jog spaudimas Kremliui turi būti tęsiamas tol, kol Rusija sumokės didelę kainą už pradėtą karą.
Ypač tokios nuotaikos, anot autoriaus, vyrauja Rytų Europos ir Baltijos šalyse, kur Rusijos grėsmė vertinama kaip ilgalaikė ir sisteminė.
Apžvalgininkas taip pat pabrėžia, kad dalis Vakarų politikų baiminasi galimų pasekmių, jei Rusijos režimas staiga destabilizuotųsi. Dėl to Vašingtone vis aktyviau diskutuojama apie ribą tarp spaudimo Kremliui ir siekio išvengti nekontroliuojamo chaoso branduolinėje valstybėje.
Parengta pagal UNIAN informaciją
