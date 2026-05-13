V. Zelenskis: Ukrainos ekspertai padės Latvijai saugoti oro erdvę

Praėjusią savaitę du Ukrainos dronai perskrido iš Rusijos teritorijos į Latviją – NATO narę ir tvirtą Ukrainos sąjungininkę – ir pataikė į naftos saugyklas; dėl to atsistatydino Latvijos gynybos ministras.
Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinia teigė, kad kovos su dronais sistemos nebuvo tinkamai parengtos ir negalėjo atremti ketvirtadienį įvykusio įskridimo.
Ukraina teigė, kad dronai į Latviją įskrido dėl „Rusijos elektroninės kovos priemonių“.
Susiję straipsniai
Trečiadienį V. Zelenskis susitiko su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi Rumunijoje vykstančio aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose ir sakė, kad Kyjivas nori bendradarbiauti su Latvija „kuriant daugiasluoksnę oro erdvės gynybos sistemą, skirtą kovoti su įvairių rūšių grėsmėmis“.
Ukraina „siųs savo ekspertus į Latviją keistis patirtimi ir teikti tiesioginę pagalbą saugant oro erdvę“, – socialiniuose tinkluose teigė V. Zelenskis.
„Pirminė visų iššūkių ir grėsmių priežastis yra Rusija ir jos agresija. Esu dėkingas, kad šiuo klausimu mūsų pozicija yra vieninga“, – pridūrė jis.
E. Rinkevičius platformoje „X“ paskelbė, kad „bus parengtas ilgalaikio bendradarbiavimo susitarimas gynybos srityje“ su Ukraina.
Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. vasario mėnesį Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje nukrito keli bepiločiai orlaiviai, atskridę iš Rusijos ir Ukrainos.