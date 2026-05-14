„The Wall Street Journal“: Pentagone – net pareigūnus nustebinęs sprendimas dėl JAV karių Europoje

2026 m. gegužės 14 d. 06:45
JAV Gynybos departamentas sustabdė daugiau nei 4 tūkst. kovinės brigados karių dislokavimą Europoje, tokiu savo sprendimu nustebindamas kai kuriuos kariuomenės pareigūnus, trečiadienį pranešė žiniasklaida.
„The Wall Street Journal“ cituodamas vieno Pentagono pareigūno žodžius pranešė, kad apie šį sprendimą buvo paskelbta susitikime, kuriame dalyvavo JAV kariuomenės Europos vadavietės (EUCOM) ir kai kurių JAV sausumos pajėgų dalių atstovai.
Buvo numatyta, kad kariai bus dislokuoti Lenkijoje pagal planinę devynių mėnesių rotaciją.
JAV kariuomenė kovo mėnesį pranešė, kad ši brigada pagal įprastinę rotaciją pakeis kitas pajėgas. Kaip rašo „The Wall Street Journal“, dalis įrangos ir personalo jau keliavo į Europą, todėl šis sprendimas kai kuriems kariuomenės pareigūnams buvo netikėtas.
Dienraštis, remdamasis keliais Pentagono pareigūnais, pranešė, kad EUCOM rekomendavo pasibaigus keletą mėnesių trukusiam rotacijos laikotarpiui nepakeisti daugiau nei 4 tūkst. karių, tačiau ir nereikalavo, kad misija būtų nedelsiant nutraukta.
Gynybos naujienų portalas „Task and Purpose“ pranešė, kad buvo numatyta, jog kariai daugiausia bendradarbiaus su partnerių pajėgomis Lenkijoje, vykdydami operaciją „Atlantic Resolve“ – NATO sąjungininkus Europoje remti skirtą JAV misiją, pradėtą 2014 m., kai Rusija aneksavo Krymą.
Šios žinios pasirodė praėjus maždaug dviem savaitėms po to, kai JAV gynybos ministras Pete‘as Hegsethas įsakė iš Vokietijos išvesti apie 5 tūkst. JAV karių. Paskiau Lenkija dar kartą patvirtino esanti pasirengusi priimti daugiau JAV karių.
Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis teigė, kad šiuo metu Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkst. JAV karių, kurių didžioji dalis pagal rotaciją reguliariai perkeliama į kitas JAV karines bazes visoje Europoje.
