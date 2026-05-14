Baigėsi didelės NATO pratybos, skirtos išbandyti Baltijos jūros gynybą

Būtent todėl neseniai buvo surengtos didelės NATO pratybos, kuriose dalyvavo 18 tūkst. karių iš 12 šalių narių ir Ukrainos, siekiant praktikuotis ginti teritoriją aplink Gotlandą.
„Jei kontroliuojate Gotlandą, iš esmės kontroliuojate centrinę Baltijos jūros dalį nuo Lenkijos pakrantės iki salyno tarp Švedijos ir Suomijos“, – naujienų agentūrai „dpa“ sakė Švedijos gynybos štabo viršininkas Michaelas Claessonas, kalbėjęs pasibaigus pratyboms „Aurora 26“.
Šių pratybų, prasidėjusių balandžio pabaigoje, metu buvo vykdomos sausumos, jūros ir oro operacijos, kurių tikslas buvo atremti augančias hibridines grėsmes ir priešišką veiklą palei NATO rytinį flangą.
Pratybos oficialiai baigėsi trečiadienį, o tūkstančiai jose dalyvavusių karių turėtų išvykti artimiausiomis dienomis.
Anksčiau šią savaitę susirūpinimą taip pat sukėlė Rusijos karinio jūrų laivyno laivo buvimas netoli Fėmarno – nedidelės salos prie Vokietijos šiaurės rytinės pakrantės.
„Vakaruose kartais klaidingai interpretuojame Rusijos pusės strateginį rizikos prisiėmimo lygį“, – tvirtino M. Claessonas.
„Rusai žino, kad visos Vakarų šalys dabar gausiai investuoja į savo gynybą. Tad kodėl jie turėtų laukti, kai vis dar yra silpnųjų vietų, kurias galima atskleisti?“ – klausė jis.
Ukrainiečiai moko NATO karius bepiločių orlaivių karybos
Ukrainos bepiločių orlaivių operatoriai, tarp jų – 24-erių kariškis šaukiniu „Tarikas“, atliko svarbų vaidmenį šiose pratybose.
„Bepiločiai orlaiviai šiandien yra vienas svarbiausių mirtinų ginklų mūšio lauke“, – teigė Tarikas.
„Mokome švedus, kaip jie gali geriau juos panaudoti. Šiuo metu yra daug potencialo tobulėjimui“, – pažymėjo jis.
Gotlande kartu treniravosi Švedijos, Ukrainos ir JAV pajėgos, taip atkreipdamos dėmesį į tvirtą operatyvinį bendradarbiavimą, nepaisant tarp sąjungininkų tvyrančios politinės įtampos.
M. Claessonas nurodė, kad bet koks JAV karinio buvimo pokytis neišvengiamai daro įtaką NATO dinamikai. Tuo pat metu jis pavadino didesnį Europos vaidmenį gynyboje natūraliu reiškiniu, kuris neturėtų būti laikomas JAV pasitraukimu.
Kilus ginčams dėl sąjungininkų paramos JAV kariniams veiksmams Irane, JAV prezidentas Donaldas Trumpas suabejojo tam tikrais JAV narystės NATO aspektais. Jis taip pat paskelbė apie planus išvesti iš Vokietijos apie 5 tūkst. JAV karių.