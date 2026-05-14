Iš Lenkijos – reakcija į netikėtą JAV žingsnį dėl karių

„JAV karių skaičius Lenkijoje nebus mažinamas“, – Varšuvoje sakė W. Kosiniakas-Kamyszas. Vietoj to Lenkija siekia padidinti JAV karinį buvimą šalyje, pridūrė jis.
Jis pažymėjo, kad maždaug 5 tūkst. JAV karių išvedimas iš Vokietijos, kaip anksčiau paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas, reikštų JAV pajėgų Europoje reorganizavimą, o tai gali lemti brigadų siuntimą į konkrečias šalis.
Tai galėtų paaiškinti painiavą, kurią sukėlė JAV žiniasklaidos pranešimai, sakė W. Kosiniakas-Kamyszas.
Lenkijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Cezary Tomczykas taip pat paneigė šiuos pranešimus. „Tai netiesa. Šis pranešimas susijęs su Vokietija. Tai neliečia Lenkijos. Lenkija nuosekliai siekia didinti JAV karių buvimą“, – C. Tomczykas rašė platformoje „X“.
Vokietijos gynybos ministerijos atstovė spaudai, paprašyta pakomentuoti pranešimus, atsisakė tai padaryti. „Pastarosiomis savaitėmis jau išsamiai komentavome šį klausimą, – sakė ji. – Šiuo metu neturime ką pridurti.“
Dienraštis „The Wall Street Journal“, cituodamas Pentagono pareigūną, anksčiau pranešė, kad JAV gynybos departamentas sustabdė kovinės brigados dislokavimą Europoje.
Apie šį sprendimą buvo pranešta trečiadienį per susitikimą, kuriame dalyvavo JAV kariuomenės Europos vadavietė (EUCOM) ir JAV sausumos pajėgų dalys, pranešė laikraštis. Pagal pirminį planą kariai turėjo būti dislokuoti Lenkijoje devynių mėnesių rotacijai.
JAV kariuomenė kovo mėnesį teigė, kad šarvuotoji brigada pakeis kitas pajėgas, vykdant įprastą rotaciją. Pasak „The Wall Street Journal“, dalis įrangos ir personalo jau buvo pakeliui, todėl kai kuriuos kariškius šis sprendimas nustebino.
Gynybos naujienų platforma „Task and Purpose“ pranešė, kad buvo tikimasi, jog kariai daugiausia dirbs su partnerių pajėgomis Lenkijoje, dalyvaudami operacijoje „Atlantic Resolve“ – JAV misijoje, pradėtoje 2014 m. Rusijai aneksavus Krymą, siekiant paremti NATO sąjungininkes Europoje.
Šie pranešimai sukėlė nerimą Lenkijoje, ES ir NATO narėje, kuri laiko save viena artimiausių JAV ir Ukrainos sąjungininkių.
W. Kosiniakas-Kamyszas sakė, kad jis ir Lenkijos gynybos štabo viršininkas nedelsdami susisiekė su JAV generolu Alexusu Grynkewichu, EUCOM vadovu, kad išsiaiškintų šį klausimą. Lenkijos karinis atašė Vašingtone taip pat susisiekė su Pentagonu, sakė jis.
Pranešimai pasirodė praėjus maždaug dviem savaitėms po to, kai JAV gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas įsakė išvesti iš Vokietijos apie 5 000 JAV karių. Vėliau Lenkija pakartojo esanti pasirengusi priimti daugiau JAV pajėgų.
Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis sakė, kad šiuo metu Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkst. JAV karių, kurių dauguma reguliariai rotuojami tarp JAV karinių bazių visoje Europoje.
