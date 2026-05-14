Karas Ukrainoje. Okupantai puolimo nestabdė ir naktį: visoje Ukrainoje aidėjo pavojaus signalai

Kyjivas atmetė „nepriimtiną“ Rusijos pasiūlymą į karo belaisvių mainų sąrašus įtraukti iš Ukrainos pagrobtus vaikus, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras, pridurdamas, kad „vaikų laisvė yra besąlygiška“, pranešė naujienų portalas „TVP World“
Andrijus Sybiha apie šį pasiūlymą papasakojo pirmadienį Briuselyje vykusio aukšto lygio koalicijos susitikimo metu. Susitikime, kuriame dalyvavo 63 šalių ir tarptautinių organizacijų atstovai, buvo siekiama suderinti pastangas grąžinti Rusijos deportuotus arba prievarta perkeltus Ukrainos vaikus.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė manantis, kad Rusijos karas prieš Ukrainą artėja prie pabaigos ir kad Maskva ir Kyjivas artėja prie susitarimo. Taip jis atkartojo panašius komentarus, kuriuos keliomis dienomis anksčiau išsakė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, praneša „The Kyiv Independent“.
Ukrainą drebina dar vienas skandalas: pinigų plovimo schemoje – buvęs V. Zelenskio patarėjas
„Tikrai manau, kad karo Ukrainoje pabaiga yra labai arti“, – žurnalistams tvirtino D. Trumpas, išvykdamas iš Baltųjų rūmų į Kiniją.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija, per naktį paleisdama į Ukrainą daugiau kaip 200 smogiamųjų bepiločių orlaivių, nusprendė nutraukti kelias dienas trukusias dalines paliaubas. Kaip praneša „Ukrinform“, valstybės vadovas apie tai parašė tinkle „Telegram“.
„Pati Rusija nusprendė nutraukti kelias dienas trukusią dalinę tylą. Per naktį į Ukrainą buvo paleista daugiau kaip 200 puolamųjų bepiločių orlaivių. Fronte vėl panaudota daugiau kaip 80 aviacinių bombų ir fiksuota per 30 oro smūgių.
Puolamieji bepiločiai orlaiviai buvo numušti Dnipropetrovsko, Žytomyro, Mykolajivo, Sumų, Charkivo ir Černihivo srityse, taip pat Kyjive ir regione“, – sakė jis.
Pasak jo, apgadinti energetikos objektai, daugiabučiai ir darželis. Be to, geležinkelyje smogta į civilinį lokomotyvą.
