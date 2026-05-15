Karas Irane. Kinijoje – malonus Xi Jinpingo pasiūlymas D. Trumpui

2026 m. gegužės 15 d. 07:18
Nuolat pildoma
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormuzo sąsiauryje.​
D. Trumpas ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ketvirtadienį surengė „gerą“ susitikimą, kuriame sutarė, kad Hormuzo sąsiauris „turi likti atviras“, pranešė Baltieji rūmai.
Vasario 28 d. įsiliepsnojus karui su JAV ir Izraeliu, Iranas iš esmės užblokavo laivybą šiame gyvybiškai svarbiame vandens kelyje, kuriuo paprastai gabenama penktadalis pasaulio naftos ir gamtinių dujų krovinių.
„Abi pusės sutarė, kad Hormuzo sąsiauris turi likti atviras, siekiant užtikrinti laisvą energijos srautą“, – nurodė Baltieji rūmai.

D. Trumpo ir Xi Jinpingo susitikime – ne tik diplomatiški pareiškimai: vienas klausimas gali sukelti konfliktą

Kiniją tiesiogiai veikia tai, kad per Hormuzo sąsiaurį netiekiama nafta. Daugiau kaip pusė naftos, kuri į Kiniją importuojama jūra, atkeliauja iš Artimųjų Rytų ir daugiausia tranzitu plaukia per šį sąsiaurį, rodo įmonės „Kpler“ duomenys.
Pasak Baltųjų rūmų, Xi Jinpingas pareiškė susidomėjimą galimybe pirkti daugiau amerikietiškos naftos, siekiant sumažinti Kinijos priklausomybę nuo sąsiaurio ateityje. Tačiau Pekino paskelbtoje susitikimo stenogramoje toks susidomėjimas neminimas.
Tuo metu Baltųjų rūmų pranešime nebuvo paminėtos jokios abiejų lyderių diskusijos apie Taivaną – demokratiškai valdomą salą, kurią Pekinas laiko nuosava teritorija ir kuri yra jautri tema JAV ir Kinijos diplomatijoje.
Xi Jinpingas prieš tai įspėjo, kad jei šis klausimas bus sprendžiamas netinkamai, tarp Kinijos ir JAV gali kilti konfliktas, pranešė Kinijos valstybinė žiniasklaida.
