Karas Ukrainoje. Rusijoje – sprogimai vienas po kito: milžiniškas gaisras kilo didžiausioje šalies naftos perdirbimo gamykloje

2026 m. gegužės 15 d. 07:00
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad žmonių, žuvusių per ketvirtadienio Rusijos bepiločių orlaivių ir raketų smūgius sostinėje Kyjive, skaičius išaugo iki penkių.
Dar apie 40 žmonių buvo sužeista.
„Iki šiol jau pranešta, kad Kyjive dėl praėjusios nakties Rusijos atakos žuvo penki žmonės“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.

Ukrainoje aidėjo didelio masto naktinė ataka: į Kyjivą skriejo šimtai dronų ir raketų

„Turi būti teisingas atsakas į visus šiuos smūgius“, – pridūrė jis.
Be to, V. Zelenskis pranešė, kad Rusijos bepiločiai orlaiviai ketvirtadienį Pietų Ukrainos Chersono mieste smogė į Jungtinių Tautų (JT) transporto priemonę, ir apkaltino Maskvą taikiusis į ją sąmoningai.
„Rusai du kartus FPV bepiločiais orlaiviais atakavo JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuro transporto priemonę ir negalėjo nežinoti, į kokią transporto priemonę taikėsi“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti apgadintas automobilis „Toyota Land Cruiser“, ant kurio užklijuotos raidės „UN“. Prezidentas kartu nurodė, kad niekas nenukentėjo.
