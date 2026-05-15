Kyjive skelbiamas gedulas: drakoniškas rusų smūgis pražūdė 24 žmonės, tarp jų – trys vaikai

Gelbėtojai išvalė daugiau nei 3 tūkst. kubinių metrų pastatų griuvėsių.
Valstybinės gelbėjimo tarnybos ir Nacionalinės policijos psichologai suteikė pagalbą beveik 400 žmonių tragedijos vietose. Valstybinės gelbėjimo tarnybos padaliniai pradėjo skubius atstatymo darbus.
Ukrainos vidaus reikalų ministras pranešė, kad penktadienį Kyjive skelbiama gedulo diena, skirta žuvusiems per Rusijos Federacijos masinę ataką gegužės 14-ąją.
Kyjivo meras Vitalijus Kličko patikslino, kad tarp žuvusių per priešo smūgius miestui buvo 12, 15 ir 17 metų mergaitės. Pasak jo, dėl Rusijos atakos Ukrainos sostinėje sužeista daugiau nei 50 žmonių, iš kurių 24 paguldyti į ligoninę.
Kaip pranešė „Ukrinform“, gegužės 14-osios naktį Rusijos pajėgos surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Pagrindinis smūgių taikinys buvo sostinė Kyjivas.
Kyjivo Darnyckio rajone Rusijos smūgis į daugiaaukštį gyvenamąjį namą sunaikino 18 butų.