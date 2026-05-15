Latvijoje ir Suomijoje – aliarmas dėl oro pavojaus

Apie 2 val. paskelbtame pranešime teigiama, kad buvo pakelti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Minėtų rajonų gyventojai buvo paraginti likti namuose, užsidaryti langus ir laikytis vadinamojo „dviejų sienų principo“ (jei įmanoma, rinktis ne išorinę, o vidinę patalpą).
„Jei pastebite žemai skrendantį, įtartiną ar pavojingą objektą, nesiartinkite prie jo ir skambinkite 112. Informuosime jus, kai grėsmė praeis“, – nurodė LNGS.
Kariuomenė pridūrė, kad oro erdvė yra nuolat stebima, „siekiant užtikrinti gebėjimą nedelsiant reaguoti į galimą grėsmę“, ir pabrėžė, jog palei rytinę sieną buvo sustiprinti oro gynybos pajėgumai.
Po incidentų su dronais atsistatydina Latvijos gynybos ministras: sako, kad taip nori apsaugoti kariuomenę
„Kol tęsis Rusijos agresija Ukrainoje, gali pasikartoti atvejai, kuomet užsienio bepilotis orlaivis įskrenda į Latvijos oro erdvę ar prie jos priartėja“, – pridūrė LNGS.
Naujienų agentūra LETA, taip pat cituodama LNGS, pranešė, kad grėsmė pasienio teritorijų oro erdvei baigėsi.
Naujausias pavojaus signalas buvo paskelbtas praėjus vos kelioms valandoms po to, kai ketvirtadienį dėl ankstesnių incidentų su bepiločiais orlaiviais žlugo Latvijos valdančioji koalicija.
Manoma, kad praėjusią savaitę fiksuotas ir kiti panašūs incidentai įvyko dėl to, nes Rusiją atakuojantys Ukrainos bepiločiai orlaiviai nukrypo nuo kurso, galbūt dėl Rusijos trikdymo priemonių.
Helsinkio oro uostas sustabdė skrydžius dėl dronų pavojaus
Helsinkio oro uostas penktadienį pranešė sustabdęs oro eismą iki atskiro pranešimo, kai Suomijos pareigūnai įspėjo, kad oro erdvėje gali būti dronas.
Suomijos ministras pirmininkas Petteri Orpo teigė, kad pietiniame Ūsimos regione paskelbtas pavojaus signalas, gynybos pajėgos sustiprino stebėjimą, gavusios pranešimą apie galimą droną tame rajone.
„Dėl šios padėties vėluoja ir atšaukiami išvykstantys ir atvykstantys skrydžiai“, – sakoma Helsinkio oro uosto pranešime ir priduriama, kad oro eismas „sustabdytas iki atskiro pranešimo“.
Vėliau pranešta, kad Helsinkio oro uostas atnaujino įprastą skrydžių veiklą, eismas buvo sustabdytas trims valandoms.
Oro uostas sustabdė oro eismą nuo 4 iki 7 val. vietos (nuo 3 iki 6 val. Lietuvos) laiku, kai saugumo institucijos paskelbė pavojaus signalą pietiniame Ūsimos regione dėl galimo drono.
P. Orpo socialiniame tinkle X patvirtino, kad „pavojus Ūsimos regione baigėsi“, tačiau papildomos informacijos nepateikė.
„Skrydžiai vėl vykdomi, tačiau dėl sutrikimų penktadienį, gegužės 15 d., vėluos ir bus atšaukti. Rytiniai vėlavimai taip pat gali paveikti išvykstančius ir atvykstančius skrydžius vėliau popietę“, – sakoma Helsinkio oro uosto pranešime.
