Trinidade ir Tobage sulaikytas sprogmenis gabenęs Ukrainos lėktuvas

Iš Bahamų atskridęs lėktuvas ketvirtadienį nusileido Port of Speino Piarko tarptautiniame oro uoste, kad papildytų degalus, o po to turėjo per Žaliąjį Kyšulį toliau skristi į Libiją, todėl policijai kilo įtarimų.
„Lėktuvui nusileidus, Imigracijos skyriaus pareigūnai nustatė, kad lėktuvu buvo gabenami sprogmenys, kurie nebuvo deklaruoti pagal nustatytus tarptautinius aviacijos ir saugumo protokolus“, – teigiama Trinidado ir Tobago oro uostų administracijos (AATT) pranešime.
„Buvo nuspręsta, kad pilotui ar įgulai jokia atsakomybė neturėtų būti taikoma“, – teigė AATT.
„Todėl buvo suteiktas leidimas ir orlaiviui bei įgulai buvo leista išskristi iš Trinidado ir Tobago“, – pridūrė pareigūnai.
Trinidadas ir Tobagas – nedidelė anglakalbė salų grupė, esanti už maždaug dešimties kilometrų nuo Venesuelos krantų ir garsėjanti savo karnavalu ir paplūdimiais, yra žinomas narkotikų kontrabandos centras.
Nuo 2021 m. šalyje dėl nusikalstamumo keturis kartus buvo paskelbta nepaprastoji padėtis.
