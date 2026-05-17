B. Netanyahu: Izraelio pajėgos jau kontroliuoja 60 proc. Gazos Ruožo teritorijos

„Gazos Ruože dabar mes kontroliuojame nebe 50, o jau 60 proc. teritorijos. Turime „Hamas“ savo rankose“, – pranešama, kad sakė B. Netanyahu.
„Mes tiksliai žinome, kokia yra mūsų misija, ir mūsų misija yra viena: užtikrinti, kad Gazos Ruožas daugiau niekada nekeltų grėsmės Izraeliui, ir šią misiją vykdome taip pat padedami mūsų didvyriškų karių“, – pridūrė jis.
Praėjusią savaitę laikraštis „Israel Hayom“, remdamasis aukšto rango Vakarų diplomatu, pranešė, kad Izraelis gerokai išplėtė savo kontroliuojamą teritoriją Gazos Ruože – iki 64 proc.
Diplomatas sakė, kad Izraelio kariai dabar dislokuoti palei „oranžinę liniją“, kuri pakeitė anksčiau nustatytą „geltonąją liniją“ ir tapo naujausia faktine Izraelio kontroliuojamų teritorijų Gazos Ruože riba.
Laikraštis pranešė, kad šis žingsnis buvo atliktas pritarus JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigtai Taikos tarybai po to, kai „Hamas“ nesilaikė nusiginklavimo grafiko.
Savo ruožtu „Hamas“ kaltina Izraelį, kad šis pažeidžia D. Trumpo taikos planą ir toliau vykdo atakas regione. Islamistų grupuotės sveikatos apsaugos institucijos duomenimis, nuo spalio mėnesio, kai prasidėjo paliaubos, Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 870 žmonių.
Gyventojai teigia, kad jų judėjimas rytinėje ir šiaurinėje Gazos Ruožo dalyse buvo dar labiau apribotas po to, kai Izraelio kariuomenė pastatė naujas užtvaras ir kontrolės postus.
D. Trumpo taikos plane reikalaujama, kad Izraelio pajėgos pasitrauktų mainais į „Hamas“ nusiginklavimą.
Nors plačiai pranešama, kad „Hamas“ atkūrė savo kontrolę kai kuriose Gazos Ruožo dalyse, B. Netanyahu tvirtina, kad grupuotė patiria stiprų Izraelio spaudimą ir nebegalės kelti grėsmės Izraeliui.