Irano žiniasklaida: atsakyme Teheranui JAV nepasiūlė jokių apčiuopiamų nuolaidų

Naujienų agentūra „Fars“ sekmadienį pranešė, kad Vašingtonas pateikė penkių punktų sąrašą, kuriame buvo reikalaujama, jog Iranas paliktų veikiančią tik vieną branduolinę jėgainę ir perduotų savo itin prisodrinto urano atsargas JAV.
Pasak „Fars“, JAV taip pat atsisakė atblokuoti „net ir 25 procentus“ užsienyje įšaldytų Irano aktyvų ar sumokėti kokią nors kompensaciją už žalą, padarytą Iranui per vasario 28 d. pradėtą karą.
Pranešime priduriama, kad JAV visų frontų karo veiksmų nutraukimą susiejo su derybų pradžia.
Tuo metu naujienų agentūra „Mehr“ kritikavo JAV stengiantis išsireikalauti tai, ko nepavyko gauti karinėmis priemonėmis.
„Jungtinės Valstijos, nesiūlydamos jokių apčiuopiamų nuolaidų, nori gauti nuolaidų, kurių nepavyko gauti karo metu, o tai įves į aklavietę derybose“, – teigiama „Mehr“ pranešime.
Savo pasiūlyme Iranas ragino nutraukti karą visose fronto linijose, įskaitant Izraelio karinę operaciją Libane, taip pat nutraukti JAV karinio jūrų laivyno vykdomą Irano uostų blokadą, kuri galioja nuo balandžio 13 d.
Kaip per praėjusią savaitę surengtą spaudos konferenciją pranešė Irano užsienio reikalų ministerija, Teherano pasiūlyme taip pat buvo raginama panaikinti visas JAV sankcijas ir atblokuoti užsienyje įšaldytus Irano aktyvus, blokuojamus pagal ilgalaikes JAV sankcijas.
„Fars“ pranešė, kad Irano pasiūlyme buvo pabrėžta, jog Teheranas ir toliau valdys strateginį Hormuzo sąsiaurį – gyvybiškai svarbų energetikos tranzito kanalą, kurį nuo karo pradžios jis iš esmės laiko uždarytą.
Sekmadienį Irano ginkluotųjų pajėgų atstovas spaudai Abolfazlas Shekarchi įspėjo JAV prezidentą Donaldą Trumpą nerengti naujų atakų prieš Iraną.
„Nevilties apimtas JAV prezidentas turėtų žinoti, kad jeigu jo grasinimai bus įgyvendinti ir islamiškasis Iranas vėl bus užpultas, jo šalies ištekliai ir kariuomenė susidurs su beprecedenčiais, puolamaisiais, netikėtais ir chaotiškais scenarijais“, – grasino A. Shekarchi, kurį citavo valstybinė televizija.
ELTA primena, kad JAV ir Izraeliui vasario 28 d. pradėjus karą prieš Iraną, šis atsakė atakomis prieš su JAV susijusius objektus visuose Artimuosiuose Rytuose.
Nuo balandžio 7 d. šiame kare galioja paliaubos, kurias JAV prezidentas D. Trumpas šį mėnesį vienašališkai ir neribotai pratęsė.
Pirmadienį D. Trumpas pareiškė, kad paliaubos Irane yra „gyvybės palaikymo režime“ ir kad jis svarsto galimybę atnaujinti karinio laivyno palydą per Hormuzo sąsiaurį, nes siekia „visiškos pergalės“ šiame kare.
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi penktadienį pareiškė „gavęs žinučių“ iš Amerikos, kuriose teigiama, kad JAV yra pasirengusios tęsti derybas.